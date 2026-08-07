Nuevo León se une a la Jornada Nacional de Reforestación

El mandatario estatal aseguró que se prevé que antes de mediodía de este domingo tendrán más de 15 mil plantas sembradas

Nuevo León se sumará a la Jornada Nacional de Reforestación convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevará a cabo el próximo 9 de agosto.

Luego de asistir de manera virtual a la conferencia matutina, el gobernador Samuel García destacó que su administración sembró más de un millón de árboles.

“Nuevo León se suma a la Jornada Nacional de Reforestación. En nuestro caso llevamos ya más de 1 millón de árboles sembrados en la zona metropolitana y en la Sierra Madre Oriental y este domingo invitamos a todo mundo a que nos ayuden a sembrar en La Huasteca, Santa Catarina.

Aseguró que se prevé que antes de mediodía tendrán más de 15 mil plantas sembradas.

“Va a estar un día nublado. Vamos a estar desde las 7 hasta las 12 del mediodía sembrando más de 15 mil plantas: anacahuitas, mezquites, huizaches, magueyes. Va a haber personal del Gobierno Federal, Secretaría de Agricultura, Conafor, obviamente Gobierno del Estado, municipio, División Ambiental y seguiremos arbolando”, refirió.

Mencionó que el tema de reforestación, de cuidado y captación de agua es clave, debido a que su objetivo es atrapar partículas y bajar la contaminación de la ciudad.

La presidenta destacó la importancia de esta jornada, la cual, dijo, se llevará a cabo todos los años. Se informó que durante la Jornada de Reforestación se trabajará en 621 municipios del país, en 1,632 núcleos agrarios y 32 mil hectáreas. Para sembrar más de 6.6 millones de árboles y plantas, participarán más de 235 mil personas.