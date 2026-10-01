Nuevo León se prepara para lluvias por Frente Frío 1: PCNL

Las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían ir desde moderadas a fuertes

Las lluvias podrían comenzar este miércoles en Nuevo León debido al ingreso del Frente Frío número 1, que favorecerá condiciones de inestabilidad y un incremento en el potencial de precipitaciones en el estado.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las primeras lluvias se esperan principalmente en la Región Norte, para después extenderse de manera gradual hacia otras zonas.

Los acumulados más importantes se prevén entre el jueves 1 y el sábado 3 de octubre, principalmente en las regiones Norte, Citrícola y Metropolitana.

Para el periodo del 30 de septiembre al 3 de octubre se estiman acumulados superiores a 75 milímetros en las regiones Norte, Citrícola y Metropolitana; de 50 a 75 milímetros en Oriente y Sur, y de 25 a 50 milímetros en la Región Montañosa.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento moderadas a fuertes.

PCNL emite recomendaciones ante el pronóstico de lluvias para este 30 de septiembre

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas inundadas, tanto a pie como en vehículo.

También pide conducir con precaución, reducir la velocidad ante lluvias intensas o baja visibilidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer cerca de árboles, anuncios o estructuras que pudieran caer.

En zonas de ladera, la población deberá mantenerse atenta ante posibles deslaves y desprendimientos de material.

Protección Civil informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas desde el Centro de Operaciones de Emergencias.