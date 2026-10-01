Nuevo León se prepara ante lluvias por primer frente frío

Cavazos también hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y a revisar las condiciones de patios, desagües y alcantarillas

Ante la llegada del primer frente frío de la temporada a Nuevo León, el director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos, llamó a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar situaciones de riesgo, debido a que el sistema permanecerá prácticamente estacionario y mantendrá condiciones de lluvia durante varios días.

Cavazos explicó que las precipitaciones ya comenzaron a presentarse en municipios de la zona sur y se extenderán a otras regiones del estado, con lluvias que podrían ir de moderadas a fuertes y, de manera puntual, intensas. Los acumulados podrían superar los 100 milímetros entre este miércoles y los primeros días de la próxima semana.

Ante este escenario, el funcionario pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios y, sobre todo, mantenerse alejada de zonas donde pueda presentarse acumulación de agua.

“Recuerden que con lluvias fuertes a intensas debemos de tener mucho cuidado. Si no tenemos a qué salir, no salgamos. Punto número uno. Punto número dos, ubicar cerca de nuestra casa las rutas alternas o las rutas que pudieran tener algún riesgo de inundación”.

Piden no cruzar ríos, arroyos o vados

Uno de los principales riesgos, advirtió, está relacionado con el incremento repentino en el nivel de ríos, arroyos y vados. Por ello, pidió a los automovilistas no intentar atravesar estos puntos, ya que una corriente puede aumentar rápidamente debido a las lluvias registradas en otras zonas del estado.

“No cruzar ríos, arroyos o vados que pudieran arrastrar nuestros vehículos. Otros más puntos que hemos estado revisando, ya se ha hecho la recomendación a los municipios de la limpieza”.

Cavazos también hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y a revisar las condiciones de patios, desagües y alcantarillas, debido a que los residuos pueden bloquear el paso del agua y favorecer inundaciones.

En caso de viento, Protección Civil recomendó mantenerse alejados de árboles, anuncios panorámicos y cables, además de asegurar macetas y objetos que pudieran caer. También pidió resguardar a las mascotas durante las tormentas, debido a que los truenos y relámpagos pueden asustarlas y provocar que salgan de casa.

Para quienes tengan que circular por el área metropolitana o las carreteras, el llamado es a manejar con las luces encendidas, utilizar el cinturón de seguridad, conservar una distancia adecuada y reducir la velocidad. Además, se pidió respetar cualquier cierre vial establecido por las autoridades.

“Si hay un cierre pertinente, hacer caso y buscar una ruta alterna, no porque traiga un vehículo que pudiera pasar, nos podríamos poner en alto riesgo”.

Despliegan a más de mil 300 elementos de emergencia

Protección Civil de Nuevo León activó un despliegue preventivo que contempla más de 75 elementos estatales, más de 20 vehículos, dos helicópteros, dos lanchas y dos motos acuáticas. Sumando a las corporaciones municipales, bomberos, Cruz Roja y demás organismos de emergencia, serán más de mil 300 elementos los que estarán disponibles ante cualquier situación.

Respecto a las escuelas y centros laborales, Cavazos señaló que por ahora se mantiene el monitoreo y que cualquier recomendación o suspensión dependerá de cómo evolucione el fenómeno. También pidió a padres de familia y trabajadores mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre las condiciones de los trayectos.

Finalmente, el director de Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y utilizar el 911 en caso de emergencia, al tiempo que reiteró que la prevención será fundamental mientras permanezca el frente frío sobre Nuevo León.