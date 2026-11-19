Al rendir un reporte de la seguridad en la semana 45 del año, el funcionario destacó que desde mayo del 2024 a la fecha hay esa tendencia a la baja

La Mesa de Construcción de Paz en Nuevo León reportó el saldo en materia de seguridad tras la celebración de "El Buen Fin” y la conclusión es que éste se realizó "sin novedades”.

En conferencia de prensa tras la reunión, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, explicó que no hubo incidentes que lamentar tras la celebración en Nuevo León de esta macroventa nacional.

"El Buen Fin” se realizó del viernes 13 al martes 17 de noviembre para ofrecer a los clientes una serie de ofertas, promociones, descuentos y meses sin intereses.

"Sin novedades, seguimos a la baja en los delitos”, expresó.

Reportan reducción del 89 por ciento en delitos de alto impacto

En la conferencia en el nuevo edificio de Fuerza Civil, Flores destacó que se mantiene la reducción del 89 por ciento en los delitos de alto impacto y también hay una baja en los delitos patrimoniales.

Al rendir un reporte de la seguridad en la semana 45 del año, el funcionario destacó que desde mayo del 2024 a la fecha hay esa tendencia a la baja.

"Seguimos con la tendencia de menos 89 por ciento en delitos de alto impacto, al igual en delitos patrimoniales seguimos a la baja y con la misma contención”, resaltó Flores.

En tanto, el director del C-5, Jorge Ron, dijo que los delitos patrimoniales, como robo a casa-habitación, y robo a persona, siguen a la baja.

Robo a vehículo registra 16 episodios en la semana 45

Sin embargo, reconoció que el robo a vehículo no cambió y tuvo 16 episodios.

Este es el saldo de Seguridad de la semana 45 en la entidad.

Sobre el saldo de "El Buen Fin”, Ron aclaró que como la venta apenas terminó anoche es probable que en los siguientes días surjan algunas denuncias, pero no de consideración.