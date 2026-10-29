Nuevo León reporta reducción del 82% en homicidios

Además de la baja en homicidios, en los últimos 28 días el robo a persona disminuyó 23%, el robo a negocio 32% y el robo de vehículo 53%.

Nuevo León registra una reducción del 82 por ciento en el promedio diario de homicidios, en comparación con 2024, de acuerdo con el corte presentado por el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, durante la última semana de octubre.

El funcionario atribuyó los resultados a la fase de contención de la violencia, estrategia que, señaló, también ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad y la confianza ciudadana.

“Tenemos una reducción al día de hoy del 82% y, como podemos ver, la fase de contención que se está realizando en cuanto al mayor indicador de violencia a nivel internacional, que es el delito de homicidio, tenemos ya una contención de 82%”, declaró.

En cuanto a los delitos patrimoniales, Escamilla Vargas informó que, durante los últimos 28 días, el robo a persona disminuyó 23 por ciento, mientras que el robo a negocio registró una reducción del 32 por ciento.

Por su parte, el robo de vehículo bajó 53 por ciento, mientras que el robo a casa habitación se mantuvo en los mismos niveles.

“Estamos hablando que incluso en esta fase de contención, los indicadores históricamente son bajos, seguimos logrando reducir los delitos que le afectan más directamente a la población”, agregó.

Escamilla Vargas sostuvo que la estrategia de seguridad mantiene resultados favorables en los principales indicadores delictivos de la entidad.