Nuevo León reporta reducción de 90% en homicidios dolosos

Durante la reunión de la Mesa de Seguridad, se atribuyeron los resultados a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales

Nuevo León registra una reducción del 90 por ciento en los homicidios dolosos, al comparar las cifras de mayo de 2024 con las de septiembre de 2026, informó el gobernador Samuel García, quien destacó que la entidad presenta una tendencia a la baja en este delito.

Durante la reunión de la Mesa de Seguridad, el mandatario estatal señaló que los indicadores representan cifras históricas para Nuevo León y atribuyó los resultados a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

“En este caso es una reducción del 90% en homicidios dolosos. La tendencia, es muy clara, a la baja. Estamos en un momento histórico en cuanto a blindaje de nuevo León y esto es gracias a toda la mesa y a todos los titulares que estamos trabajando muy coordinados y estamos teniendo números no vistos en 21 años.

“Y si sigue así, que es la meta, podríamos estar hablando de los mejores números del milenio, del 2000 a la fecha”, declaró.

Gobierno busca cerrar 2026 con menores indicadores

García indicó que la comparativa nacional por tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes muestra un avance de Nuevo León, aunque reconoció que la meta de su administración es continuar con la tendencia y cerrar el año entre las entidades con menores indicadores.

“Nuevo León pasó del lugar cuarto al número cuarto, y si sigue la tendencia, pues la meta que nos hemos puesto, es cerrar el año en los últimos números de las 32 entidades federativas que se miden”, puntualizó.

El gobernador también señaló que durante el último mes se registraron semanas con un homicidio, en contraste con periodos anteriores, cuando se contabilizaban más de 30 o 40 casos semanales.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, destacó que el intercambio de información entre las corporaciones y la judicialización de los casos son parte de las acciones para combatir la impunidad en los homicidios.

“Nuevo León tiene los mejores indicadores para batir la impunidad en cuanto al delito de homicidio. Hace un trabajo muy importante en la fiscalía local, la fiscalía Federal, la agencia estatal de Investigaciones en la investigación y persecución de delitos y pues bueno, seguiremos trabajando de la mano de las demás autoridades para que la impunidad se vaya reduciendo y esto sin duda es un mensaje muy claro para cualquier generador de violencia”, expresó Escamilla Vargas.

Añadió que continuarán trabajando de manera coordinada con las distintas autoridades para fortalecer las investigaciones y disminuir los índices delictivos.

Nuevo León contempla 21 destacamentos fronterizos

Samuel García también informó que Nuevo León cuenta con 18 destacamentos en sus fronteras con Estados Unidos y los estados vecinos, mientras que se contempla concluir tres más en Paras, Mina y Linares durante diciembre, para alcanzar un total de 21.

El mandatario señaló que el objetivo es reforzar la seguridad en las carreteras, entradas y salidas de la entidad, mediante operativos como Muralla.

Además de la reducción del 90 por ciento en homicidios dolosos, el gobernador reportó disminuciones del 94 por ciento en feminicidios y del 90 por ciento en secuestros.

Finalmente, aseguró que la Mesa de Seguridad mantendrá el trabajo coordinado para sostener la tendencia a la baja y buscar que 2026 se convierta en un año histórico en materia de seguridad pública.