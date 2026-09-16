Nuevo León reporta avances en seguridad y confianza ciudadana

Los resultados de la ENVIPE forman parte de los indicadores utilizados para conocer la experiencia de victimización y la percepción de la población

La estrategia de seguridad implementada en Nuevo León ha comenzado a reflejarse tanto en la reducción de algunos indicadores delictivos como en una mayor confianza de la ciudadanía hacia las corporaciones de seguridad, afirmó el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nuevo León registra avances en indicadores relacionados con la percepción de corrupción, confianza ciudadana y desempeño de las autoridades.

Destacan reducción en indicadores de seguridad

Flores Serna señaló que los resultados de la encuesta muestran avances en materia de seguridad y destacó la reducción registrada en los homicidios en la entidad.

“Hay un dato que realmente me llama la atención, en esta y en todas las encuestas: la gente, los ciudadanos, lo que más les preocupa es la seguridad y hoy Nuevo León ha llegado a cifras históricas, reduciendo por más de 10 puntos porcentuales”, afirmó.

El funcionario atribuyó estos resultados a una estrategia que, dijo, contempla años de planeación, inversión, coordinación y colaboración entre distintas autoridades.

“Esto no está sucediendo por casualidad: son años de planeación, de inversión, de coordinación y colaboración con otras autoridades. Vamos a seguir trabajando por tu seguridad y la de tu familia”, expresó.

Resaltan inversión y fortalecimiento de Fuerza Civil

La administración estatal ha señalado que la estrategia de seguridad, encabezada por Fuerza Civil y desarrollada en coordinación con corporaciones estatales y municipales, ha contribuido a que Nuevo León registre niveles delictivos que, según el Gobierno estatal, se encuentran entre los más bajos de las últimas dos décadas.

Flores Serna también destacó la inversión realizada en la policía estatal y en el fortalecimiento de la nueva Fuerza Civil.

“Nosotros sabemos, como autoridades, que tenemos un estado seguro, pero sabemos que a veces la percepción no alcanza a llegar a los ciudadanos; pero hoy, Nuevo León está seguro y la gente se siente segura”, concluyó.

Los resultados de la ENVIPE forman parte de los indicadores utilizados para conocer la experiencia de victimización y la percepción de la población respecto a la seguridad pública y el desempeño de las autoridades.

Con información de Marisol Gómez...