Nuevo León reporta 80% de avance en Líneas 4 y 6 del Metro

En puntos como Churubusco, Y Griega y Torre Administrativa ya se desarrollan trabajos de acabados, instalaciones y equipamiento

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A cinco años del inicio de la Administración de Samuel Alejandro García Sepúlveda, Nuevo León avanza en la ampliación del Metro con la construcción de las Líneas 4 y 6, que sumarán 34 kilómetros de nueva infraestructura. El proyecto contempla un sistema de monorriel elevado, con nuevas estaciones y conexiones a la red existente.

Y Griega conectará las nuevas líneas con la Línea 1

Uno de los puntos clave será Y Griega, donde las nuevas líneas se conectarán con la Línea 1. Para hacerlo posible, la estructura alcanza hasta 24 metros de altura y permitirá que el nuevo sistema cruce sobre la infraestructura actual.

La dimensión de la obra también se refleja en sus componentes: se contempla la instalación de 2 mil 91 trabes, algunas de hasta 28 metros de largo y 75 toneladas de peso. Su fabricación, traslado y montaje requieren maniobras especializadas y estrictos controles de calidad.

Líneas 4 y 6 registran un avance general del 80 por ciento

De acuerdo con el avance más reciente reportado por la Secretaría de Movilidad, las Líneas 4 y 6 registran un 80 por ciento de avance general.

En puntos como Churubusco, Y Griega y Torre Administrativa ya se desarrollan trabajos de acabados, instalaciones y equipamiento.

Detrás de la construcción participan especialistas en cimentaciones, acero, concreto, estructuras e instalaciones, además de equipos encargados de supervisar materiales, procesos y medidas de seguridad. Cada etapa es revisada antes de que la infraestructura pueda entrar en operación.

Ampliación incluye espacios públicos y conexión con otros transportes

La ampliación también contempla espacios públicos y movilidad peatonal. Bajo la Línea 4 se desarrolla el Parque Lineal Constitución, con seis kilómetros de recorrido, mientras que intervenciones como Trazos Mundialistas buscan mejorar la imagen urbana.

Una vez en servicio, las nuevas líneas se integrarán con el Metro, Transmetro, rutas de autobuses y el sistema de pago electrónico metropolitano.