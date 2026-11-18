Con la implementación de más medios de transporte público se busca bajar el parque vehicular y con el tráfico de la zona metropolitana

Luego de cinco años del gobierno liderado por Samuel García, Nuevo León ha tenido una transformación con la construcción de grandes obras, entre las cuales resaltan.

Líneas del Metro y nuevos camiones destacan en movilidad

La construcción de las líneas 4 y 6 del Metro, el cual presenta un avance global del 80% en su obra civil, el cual estará en operación para febrero del próximo año.

Con una inversión de 43 mil millones de pesos, cuenta con 34 kilómetros divididos en 21 estaciones, que conectarán diversos puntos de la zona metropolitana hacia municipios como Santa Catarina, Apodaca y el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Así mismo, se apuesta por el transporte público, pues Nuevo León cuenta con 4,300 nuevos camiones buscando llegar a la meta de 5 mil.

Unidades climatizadas, con cámaras de vigilancia conectadas al C5, botón de pánico para operadores y usuarios, internet y sistema de pago electrónico con tarjeta, así como un diseño con piso bajo y rampa para facilitar el abordaje de adultos mayores y personas con discapacidad.

Con la implementación de más medios de transporte público se busca bajar el parque vehicular y con el tráfico de la zona metropolitana.

Presa Libertad y El Cuchillo II refuerzan infraestructura de agua

Por otro lado, también destaca la nueva Presa Libertad, la cual ya arrancó su operación, registrando un llenado de casi 100 millones de metros cúbicos de agua de un total de 220 millones su almacenamiento total.

Así como adicionalmente con el Acueducto El Cuchillo II, el cual también trae a la ciudad 6000 litros por segundo, con casi 100 kilómetros de longitud y 84 pulgadas de diámetro.

También se suman a las obras las siete nuevas carreteras y dos puentes que conectarán las avenidas Morones con Constitución.

Durante los cinco años de la administración del gobernador Samuel García en Nuevo León, la inversión total reportada en obra pública asciende a 160 mil 300 millones de pesos y los proyectos continúan dejando un legado de su administración.