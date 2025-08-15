Nuevo León registra su mejor julio en una década: Samuel García

El gobernador Samuel García aseguró que julio de 2025 marcó un hito para Nuevo León, al convertirse en el mejor mes en seguridad, salud y reducción de pobreza

El gobernador Samuel García aseguró que julio de 2025 marcó un hito para Nuevo León, al convertirse en el mejor mes de los últimos diez años en materia de seguridad, salud y reducción de la pobreza.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, realizada en el Palacio de Gobierno y acompañado por la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, y la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, el mandatario atribuyó los avances al denominado Modelo Nuevo León, basado en el trabajo conjunto con la iniciativa privada.

“Por primera vez en la historia, Nuevo León es primer lugar en seguridad. Siempre íbamos atrás de Yucatán y ahora logramos no solo ser el mejor estado, sino que julio fue el mejor mes de los últimos diez años”, dijo.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos disminuyeron de forma significativa, lo que colocó a la entidad en el primer sitio a nivel nacional, así lo aseguró el mandatario.

En el tema de pobreza, Herrera destacó que el estado alcanzó el nivel más bajo de su historia, con una reducción del 56 por ciento en casi cuatro años. De acuerdo con el INEGI, en 2020 había un millón 400 mil neoloneses en esa condición, cifra que cayó a 649 mil en 2024. La pobreza extrema bajó 77 por ciento, al pasar de 124 mil personas en 2020 a 30 mil este año.

“Nuevo León ocupa el primer lugar en población no pobre y no vulnerable, lo que significa que más de la mitad de los habitantes tiene ingresos suficientes”, señaló Herrera.

Mientras que García subrayó que el ingreso mensual promedio de una familia en el estado es de 40 mil pesos, el doble de la media nacional.

“La familia neolonesa gana al mes, voy a redondear, $40 mil. El estado de Nuevo León tiene por en cima el doble de la media nacional”, subrrayó.

En materia de salud, Marroquín informó que la entidad es la que tiene mayor acceso a servicios médicos en el país, gracias al incremento del 12 por ciento en el gasto corriente en salud de 2022 a 2024 y a la implementación del programa Cuidar tu Salud, que hoy brinda cobertura gratuita a más de 1,2 millones de personas.