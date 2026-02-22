Nuevo León registra altos niveles de polvo y tolvaneras

La Secretaría solicita a la ciudadanía mantenerse informada sobre la calidad del aire y seguir las indicaciones del Índice Aire y Salud para proteger su salud

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León reporta que la Zona Metropolitana de Monterrey presenta altos niveles de polvo y la presencia de tolvaneras, debido a condiciones meteorológicas adversas asociadas con la próxima llegada del Frente Frío 37, programado para mañana.

Ráfagas de viento y polvo de regiones cercanas elevan partículas en el aire

El incremento de la velocidad del viento, con ráfagas de 40 a 50 km/h, junto con el ingreso de polvo proveniente de Coahuila y del Sur de Texas, ha generado un aumento en la cantidad de material particulado en la zona, afectando la calidad del aire.

Recomendaciones para la población ante la mala calidad del aire

La Secretaría solicita a la ciudadanía mantenerse informada sobre la calidad del aire a través de la página aire.nl.gob.mx y de sus redes sociales, y seguir las indicaciones del Índice Aire y Salud para proteger la salud durante este periodo.

Acciones recomendadas para industrias y comercios

Los sectores industrial y comercial deben activar medidas extraordinarias de reducción de emisiones y ajustar sus procesos productivos de forma inmediata, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y proteger la salud de la población.

Gobierno de Nuevo León dará seguimiento puntual

El Gobierno del Estado comunicará de manera oportuna cualquier cambio en la calidad del aire, asegurando que la población y los sectores productivos puedan reaccionar ante la variación de las condiciones atmosféricas.