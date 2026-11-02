Nuevo León registra 21,876 defunciones durante el año 2025

A nivel municipal, Monterrey, la capital del estado, concentra el mayor número de defunciones con 5,389, seguido por Guadalupe con 2,816

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las principales causas de muerte en Nuevo León durante 2025, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este motivo por el que las personas han perdido la vida se da cuando la entidad registró una drástica caída en su número de defunciones con 21,876 y se posicionó entre las entidades con la tasa de mortalidad más baja en todo México.

Mientras en el país el total de personas que fallecieron fue de 762,494, el indicador del INEGI coloca al estado en la posición 11 a nivel nacional en volumen de muertes, muy lejos del Estado de México, que encabeza la lista con 96,868 casos, y de Campeche, que se ubica al final de la tabla con 3,177.

Nuevo León registra una de las tasas de mortalidad más bajas

Sin embargo, al medir el impacto por volumen de población, Nuevo León aparece junto con Campeche en el fondo de la estadística nacional.

La tasa de mortalidad del estado fue de 381 defunciones por cada 100 mil habitantes. En contraste, estados como Chihuahua encabezaron el país con hasta 776 muertes por cada 100 mil habitantes.

Del total de las defunciones registradas en 2025, 89.8 % fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 10.2 %, por causas externas (accidentes, homicidios y suicidios principalmente).

Defunciones disminuyen después del pico de la pandemia

La estadística más reciente del INEGI de 2025 confirma el retorno a los niveles previos a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

En 2021 se alcanzó un pico histórico de las últimas tres décadas con 45,234 fallecimientos debido a la pandemia.

Posteriormente, la cifra entró en una tendencia a la baja, que tuvo un ligero incremento en el año 2024 cuando se registraron 36,807 muertes.

A nivel municipal, Monterrey, la capital del estado, concentra el mayor número de defunciones con 5,389, seguido por Guadalupe con 2,816; San Nicolás con 1,868; y Apodaca con 1,605.