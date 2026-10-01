Nuevo León refuerza vigilancia ante lluvias entre jueves y sábado

Protección Civil reforzará la vigilancia ante las lluvias, con monitoreo del C5, operativo carrusel y atención a posibles cierres viales.

Tras el pronóstico de fuertes lluvias durante el jueves hasta el próximo sábado, el titular de Protección Civil, Gerardo Escamilla, mencionó que la corporación fungirá como parte importante para la prevención de riesgos.

Señaló que se mantendrán en coordinación con diversas corporaciones, para brindar apoyo en caso de alguna situación de riesgo a la ciudadanía.

Así mismo, a través del C5 estarán en vigilancia, aplicarán el operativo carrusel en carreteras y mantendrán en vigilancia los puntos de cierres viales ante la creciente de corrientes.

“A través del C5, todas las emergencias estaremos recaudando información y monitoreando a dónde se requiere destinar los recursos.

Todas las corporaciones estarán disponibles para atender a la ciudadanía y coordinación con la defensa con la Guardia Nacional.

Tendremos la operativa carrusel que nos permitirá mantener vigilancia en estos tramos; son algunas de las acciones que tenemos atentos, con los municipios para los cierres viales que son importantes tras incremento del agua”.

Exhorto a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes oficiales y tomar las precauciones necesarias para el paso de esta temporada de lluvias.