Nuevo León refuerza estrategias de salud rumbo al Mundial 2026

Por su parte, Alma Rosa Marroquín señaló que Juárez enfrenta retos importantes debido a su rápido crecimiento poblacional

Con el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública, autoridades estatales y municipales pusieron sobre la mesa uno de los principales retos rumbo al Mundial 2026: fortalecer la prevención y garantizar atención médica para la población y los miles de visitantes que llegarán a Nuevo León.

El evento se realizó en el Polivalente Los Puertos en el municipio de Juárez, donde estuvieron presentes la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, y la alcaldesa Mónica Oyervides junto a autoridades de salud federales.

Juárez destaca coordinación entre autoridades de salud

Durante su mensaje, la edil destacó que para Juárez representa un reconocimiento importante ser sede del inicio de esta jornada nacional.

“Estamos dando el inicio de la Semana Nacional de Salud. Tenerla hoy en Juárez es un honor porque somos un municipio grande y se va a seguir desarrollando”, expresó.

Oyervides también resaltó el trabajo conjunto entre autoridades y el sector salud, señalando que la coordinación entre los tres niveles de gobierno será clave para acercar más servicios médicos a la población.

“Queremos seguir acercando más esfuerzos y los tres niveles de gobierno podemos seguir trabajando para la salud”, comentó.

Además, recordó que la colonia Los Cometas contará próximamente con una nueva instalación del IMSS, lo que dijo representará un beneficio importante para las familias del sector.

Autoridades buscan fortalecer prevención y atención médica

Por su parte, Alma Rosa Marroquín señaló que Juárez enfrenta retos importantes debido a su rápido crecimiento poblacional, lo que obliga a reforzar las estrategias de prevención y atención médica.

“Este municipio tiene características muy particulares, entre ellas su crecimiento, y nos obliga a estar presentes, a prevenir y atender, acompañar para que las personas se sientan escuchadas”, indicó.

La funcionaria también relacionó estas acciones con los preparativos rumbo al Mundial 2026, evento que tendrá a Nuevo León como una de las sedes internacionales.

“Estamos rumbo a algo histórico en Nuevo León. Estamos a días y hemos trabajado mucho para prevenir y garantizar vivir de la mejor manera el Mundial”, dijo.

Añadió que esta semana marca el inicio de una estrategia que busca que el estado llegue preparado al evento deportivo.

“Hoy damos el inicio, el motor para que en el Mundial estemos en armonía en este evento de talla internacional”, afirmó.

Realizarán campañas preventivas en todo el estado

Bajo el lema “Aquí en Nuevo León nos une y es nuestro derecho”, durante esta semana se estarán realizando campañas y actividades preventivas en Juárez, en los 51 municipios del estado y en todo el país.

Entre las acciones destacan vacunación, prevención del dengue, detección de cáncer infantil, salud bucal y reproductiva, además de jornadas de esterilización canina y felina y aplicación de esquemas completos de vacunación.