Nuevo León reduce costos sanitarios para sus ganaderos

El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González, informó que la revisión y validación tendrá un costo aproximado de 100 pesos por ejemplar

Los ganaderos de Nuevo León contarán con 22 puntos de inspección y tratamiento sanitario para movilizar animales dentro del estado, luego de un acuerdo entre el Gobierno estatal y autoridades federales que permitirá reducir los costos asociados con los protocolos contra el gusano barrenador.

El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González, informó que la revisión y validación tendrá un costo aproximado de 100 pesos por ejemplar.

Anteriormente, el procedimiento podía representar un gasto de entre 2 mil y 4 mil pesos por cabeza, debido a que los productores debían trasladar hasta sus ranchos a un médico veterinario autorizado.

El funcionario explicó que la medida fue gestionada por instrucciones del gobernador Samuel García ante la Dirección General de Inspecciones Fitozoosanitarias del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), luego de las inquietudes planteadas por integrantes del sector pecuario.

Inspecciones facilitarán la movilización dentro del estado

En los módulos se revisará que los animales cuenten con el Registro Electrónico de Movilización (REEMO), los dictámenes que acrediten que están libres de tuberculosis bovina y brucelosis, así como la constancia del tratamiento contra el gusano barrenador.

El procedimiento también contempla la aplicación de desparasitantes de amplio espectro, como ivermectina, además de la detección y atención de heridas que pudieran facilitar la presencia o reproducción de la plaga.

Una vez concluidas la inspección y el tratamiento, los ejemplares serán validados para trasladarse dentro de Nuevo León. De esta manera, el nuevo esquema busca disminuir los gastos de movilización sin debilitar las medidas de sanidad animal.

La operación de los módulos contará con la colaboración del Comité Estatal de Sanidad Animal y la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, organismos que representan a los productores y participarán en la aplicación del acuerdo.

Estos son los 22 puntos de inspección ganadera

Subasta LT, en China. Punto Ganadero, en Agualeguas. Punto de Verificación e Inspección Linares. Asociación Ganadera Local de Allende. Asociación Ganadera Local de Anáhuac. Asociación Ganadera Local de Aramberri. Asociación Ganadera Local de Cadereyta Jiménez. Asociación Ganadera Local de Cerralvo. Asociación Ganadera Local de China. Asociación Ganadera Local de Galeana. Asociación Ganadera Local de General Bravo. Asociación Ganadera Local de General Terán. Asociación Ganadera Local de General Zaragoza. Asociación Ganadera Local de Hidalgo. Asociación Ganadera Local de Lampazos de Naranjo. Asociación Ganadera Local de Linares. Asociación Ganadera Local de Los Ramones. Asociación Ganadera Local de Montemorelos. Asociación Ganadera Local de Parás. Asociación Ganadera Local de Sabinas Hidalgo. Asociación Ganadera Local de Vallecillo. Unión Ganadera Regional de Nuevo León, en Guadalupe.

Mantendrán vigilancia permanente contra la plaga

Marco González señaló que la apertura de estos puntos responde al aumento de los costos que enfrentaban los productores desde el reforzamiento de los protocolos sanitarios para contener el avance del gusano barrenador.

De acuerdo con la información más reciente de SENASICA, la plaga ya tiene presencia en gran parte del territorio mexicano, con excepción de la mayor parte de Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Ante este escenario, el Gobierno estatal llamó a los ganaderos a mantener la revisión constante de sus animales, atender oportunamente cualquier herida y reportar los casos sospechosos.

La administración estatal indicó que la vigilancia del gusano barrenador se incorporará a los programas permanentes de sanidad animal, mediante una estrategia coordinada entre autoridades federales y estatales, asociaciones ganaderas y productores.