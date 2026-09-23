Nuevo León reconocerá a empresas con acciones sustentables

El Distintivo Estatal de Sustentabilidad tendrá una vigencia de dos años y, una vez concluido, las organizaciones podrán iniciar su proceso de renovación

El Gobierno de Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, lanzó el nuevo Distintivo Estatal de Sustentabilidad (DIES), una iniciativa que busca reconocer a las empresas y organizaciones que cumplen con la normatividad ambiental y que, además, implementan acciones adicionales en favor del medio ambiente.

Durante la presentación, el gobernador Samuel García destacó que el distintivo busca premiar a aquellas empresas que, además de cumplir con las normas, realizan esfuerzos adicionales para reducir su impacto ambiental.

“No se vale hacer dinero a costa del medio ambiente”, afirmó Samuel García.

Samuel García pide un crecimiento ordenado y sostenible

El gobernador también hizo referencia al crecimiento poblacional de Nuevo León y advirtió que el desarrollo de la entidad debe realizarse de manera ordenada y sostenible.

Ante este panorama, llamó a reflexionar sobre la manera en que se consume y se desarrolla el estado, al señalar que ya no se puede mantener un crecimiento desordenado.

“No hay otra ciudad creciendo como Nuevo León; tenemos que de manera muy inteligente tener un crecimiento sostenido, ya no podemos estar creciendo de manera desparramada”, expresó.

Convocatoria del Distintivo Estatal de Sustentabilidad

El Distintivo Estatal de Sustentabilidad tendrá una vigencia de dos años y, una vez concluido este periodo, las organizaciones podrán iniciar su proceso de renovación.

La convocatoria para que las empresas y organizaciones interesadas puedan participar será lanzada a finales de octubre.

En el evento estuvieron presentes Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León; Miguel Flores, secretario general de Gobierno; y Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente.