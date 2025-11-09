Nuevo León recibe aval federal para el Tramo II Interserrana

Autorizan la construcción del Tramo II de la Carretera Interserrana, obra clave que conectará el norte, centro y sur de Nuevo León a través de la Sierra Madre

El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, obtuvo los permisos federales necesarios para iniciar la construcción del Tramo II de la Carretera Interserrana, proyecto clave en la estrategia de conectividad del estado.

Los permisos fueron emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tras analizar la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional para el tramo que abarcará casi 40 kilómetros, desde el kilómetro 12+490 al 52+321, cruzando los municipios de Montemorelos, Linares, Rayones, Iturbide y Galeana.

El gobernador Samuel García Sepúlveda celebró el aval federal, destacando que con ello se podrá iniciar la construcción del último tramo de la vía, mientras continúan los trabajos en los Tramos I y III.

“Iniciamos el sábado con una gran noticia de parte de la SEMARNAT, quienes ya dieron permiso para iniciar con la construcción del tramo que cruzará nuestra Sierra Madre para que transportistas y ciudadanos viajen hasta la frontera sin salir de Nuevo León”, expresó el mandatario en redes sociales.

Durante una reciente supervisión de obras, García recordó que la Carretera Interserrana conectará el norte, centro y sur del estado a través de la Sierra Madre, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo el desarrollo regional.

La vía contará con dos túneles y más de 40 puentes, consolidándose como una obra estratégica para la movilidad y competitividad de Nuevo León.