Nuevo León reanuda clases; Samuel García hace el anuncio

El gobernador Samuel García anunció que a partir de este miércoles se reanuda la asistencia normal a clases en todo el estado

Tras la disipación del frente frío que afectó a Nuevo León, el gobernador Samuel García anunció que a partir de este miércoles se reanuda la asistencia normal a clases en todo el estado.

El mandatario señaló que, pese a las bajas temperaturas registradas en los últimos días, las condiciones climáticas ya permiten el regreso a las aulas, aunque exhortó a la población a seguir abrigándose y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.

Asistencia escolar durante el frío

Samuel García detalló que durante los días más fríos la asistencia escolar fue del 82%, y destacó que en algunas zonas del área metropolitana se registraron temperaturas de hasta menos 2 grados centígrados.

"Muy bien, pues hoy la asistencia a escuelas fue del 82%. Fueron dos días muy fríos. Hoy, por ejemplo, hubo zonas de la zona metropolitanaque estuvieron a menos dos grados", apuntó el gobernador.

Clases y megapuente

El gobernador recordó que miércoles y jueves habrá clases con normalidad, ya que a partir del viernes inicia un megapuente de cuatro días consecutivos, derivado del último viernes del mes y el lunes inhábil.

"Por cierto, ya nada debe faltar porque viene Puente Largo, derivado de que es el último viernes de cada mes y que el lunes es inhabil, vienen cuatro días consecutivos de puente. Así que, chiquitines, jóvenes, sí hay que ir a clases miércoles y jueves", dijo el mandatario estatal.

Las actividades escolares se reanudarán el martes siguiente.

Finalmente, hizo un llamado a estudiantes y padres de familia a aprovechar los días de clases previos y disfrutar de manera responsable el próximo fin de semana largo.