Nuevo León realiza primer simulacro en Palacio de Gobierno

Por: Danea Lázaro 06 Mayo 2026, 20:50 Compartir

El equipo de Protección Civil de Nuevo León realizó un simulacro al interior del Palacio de Gobierno, con una hipótesis de derrumbe con un lesionado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante este 6 de mayo, Nuevo León realizó el primer simulacro del 2026, en el cual se busca guiar a las personas sobre cómo reaccionar ante una situación de riesgo. Participan más de 394 mil personas en simulacro En este ejercicio participaron aproximadamente 394 mil 136 personas de diferentes municipios, con 4 mil 631 simulacros. El equipo de Protección Civil de Nuevo León realizó un simulacro al interior del Palacio de Gobierno, con una hipótesis de derrumbe con un lesionado, a fin de poner en práctica los protocolos. “Esta alerta es el Sistema Nacional de Alertas; primero que nada, fue un prototipo que, bueno, ustedes lo vieron desde el año pasado y ella simplemente lo ha implementado y bueno, es parte de que nos asusten. No es como tal 10º que pueda ver esa magnitud, pero se está agarrando este prototipo para utilizarla para otras cuestiones”. Desalojan Palacio de Gobierno en poco más de cuatro minutos Se realizó el desalojo de 90 personas que se encontraban al interior del Palacio; durante dicha actividad no se registraron personas lesionadas, logrando un tiempo de salida de 4.06 minutos. De la mano, los teléfonos celulares alertaron a la ciudadanía con la alarma sísmica, a través de una onda sonora y un mensaje en la pantalla con el mensaje: “A las meras 11 con cero minutos suena, ya nos habíamos alertado que no tuvieran pues miedo o un desconocimiento de algún riesgo, si no es un proceso nacional del sistema de alertas donde estamos, insisto en esta preparación, esperemos que luego no pase o como quiera estamos aquí en protección del Estado en todos los municipios, pero es algo que es parte del ejercicio”