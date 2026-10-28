Nuevo León promueve adopción de mascotas rescatadas mediante app

La iniciativa busca acercar a la ciudadanía a los animales que han sido rescatados de casos de maltrato y ofrecerles una segunda oportunidad

Con el objetivo de facilitar la adopción de perros y gatos rescatados de situaciones de maltrato animal, el Gobierno de Nuevo León lanzó un micrositio que permite consultar el catálogo de mascotas que buscan una familia, conocer sus historias y acceder a información para iniciar el proceso de adopción.

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente estatal, presentó la plataforma digital “Está perro”, disponible en el portal oficial del Gobierno de Nuevo León, donde los interesados pueden conocer a los animales que se encuentran bajo resguardo del Centro Estatal de Atención Animal.

“Adoptar a este perro. Hoy estoy muy emocionado porque acabamos de lanzar el nuevo micrositio, la nueva página donde vas a poder adoptar una nueva mascota que fue rescatada de algún caso de maltrato animal”, explicó Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente estatal.

El sitio concentra información sobre las mascotas disponibles, los requisitos para adoptarlas, sus cuidados y la ubicación del centro.

¿Cómo adoptar perros y gatos en Nuevo León?

El portal “Está perro” puede consultarse en https://www.nl.gob.mx/es/esta-perro.

“Aquí vas a poder ver el catálogo de todos los animalitos que tenemos, los requisitos, la ubicación y también poderte contactar de manera directa a través de WhatsApp para que puedas acudir a nuestro Centro Estatal de Atención Animal por un nuevo perrito o un nuevo gato en adopción”, agregó el titular.

La iniciativa busca acercar a la ciudadanía a los animales que han sido rescatados de casos de maltrato y ofrecerles una segunda oportunidad mediante la adopción responsable.

Lozano invitó a la población a consultar y compartir la plataforma, así como a privilegiar la adopción sobre la compra de mascotas.

App busca promover la adopción responsable

A través de este micrositio, los ciudadanos pueden conocer las historias de los perros y gatos disponibles, informarse sobre sus necesidades y comenzar el proceso para brindarles un hogar.

La recomendación de las autoridades es optar por la adopción responsable y contribuir a que los animales rescatados tengan la oportunidad de integrarse a una familia.

También señaló que la Secretaría de Medio Ambiente continuará trabajando en acciones para combatir el maltrato animal y promover su bienestar.