Como parte de los resultados de esta estrategia, el Gobernador informó una disminución del 90 por ciento en los delitos cometidos en el transporte público

Garantizar que las mujeres puedan trasladarse de manera segura en el transporte público es una prioridad para el Gobierno de Nuevo León, destacó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, al señalar la importancia de fortalecer la vigilancia y las estrategias de prevención del delito.

El funcionario reconoció el esfuerzo diario de las mujeres regiomontanas, especialmente de las jefas de familia y cuidadoras, quienes combinan sus actividades laborales con las responsabilidades del hogar.

Destacan apoyos económicos y beneficios de movilidad

Asimismo, destacó que los apoyos económicos y los beneficios de movilidad del programa Ayudamos a las Mujeres, impulsado por la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, contribuyen a disminuir los gastos familiares.

Sin embargo, Flores Serna subrayó que facilitar el acceso al transporte público no es suficiente, pues también es necesario garantizar condiciones de seguridad durante los traslados.

“Pero no basta con que el transporte sea gratuito. También necesitamos que sea seguro”, expresó.

Refuerzan vigilancia para prevenir acoso y violencia

En este sentido, resaltó el trabajo de la División Metropolitana de Fuerza Civil y los operativos de vigilancia implementados en el transporte público, enfocados en prevenir delitos patrimoniales, así como situaciones de acoso y violencia contra las mujeres.

Como parte de los resultados de esta estrategia, el Gobernador informó una disminución del 90 por ciento en los delitos cometidos en el transporte público.