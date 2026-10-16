Nuevo León, primer lugar por construcción privada en julio 2026

La construcción de instalaciones industriales y los proyectos inmobiliarios, incluidos los desarrollos verticales, forman parte del entorno de inversión

Nuevo León se colocó en el primer lugar nacional en valor de producción de la construcción del sector privado, al registrar 5,631.8 millones de pesos durante julio de 2026, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI.

El resultado posicionó a la entidad por encima de Jalisco, que reportó 3,012.6 millones de pesos; Sonora, con 2,730.8 millones; Ciudad de México, con 2,181.2 millones, y Baja California, con 2,088.5 millones de pesos.

La secretaria de Economía del Estado, Betsabé Rocha, destacó que la actividad constructora impulsa la demanda de infraestructura, servicios y proveeduría para distintos sectores productivos.

“Nuevo León sigue demostrando su capacidad para atraer inversiones y desarrollar grandes proyectos”, expresó.

Nuevo León supera por más del 80% a Jalisco

El valor de producción registrado en Nuevo León fue aproximadamente 87% superior al de Jalisco, la segunda entidad de la comparación, y más del doble del reportado por Ciudad de México.

La actividad constructora está relacionada con el desarrollo inmobiliario, la infraestructura industrial, los espacios comerciales y otros proyectos que involucran a empresas especializadas y proveedores de materiales y servicios.

En el Estado, la construcción de instalaciones industriales y los proyectos inmobiliarios, incluidos los desarrollos verticales, forman parte del entorno de inversión.

Buscan atraer más inversiones

Rocha señaló que mantener condiciones favorables para la inversión permite impulsar la construcción y ampliar las oportunidades de participación para las empresas locales.

“Ser primer lugar nacional en construcción privada habla de la confianza que existe en nuestro estado y de una economía que continúa demandando infraestructura para crecer. Aquí las inversiones se reflejan en nuevos desarrollos, actividad para nuestras empresas y oportunidades de empleo para nuestra gente”, afirmó.

La funcionaria agregó que cada nuevo proyecto puede generar oportunidades para constructoras, proveedores y prestadores de servicios, por lo que el Estado busca ofrecer talento, infraestructura y capacidades para concretar más inversiones.