Nuevo León, primer lugar en industria manufacturera

A nivel nacional, en el mismo periodo se registraron seis nuevos establecimientos IMMEX, mientras que el empleo directo presentó una pérdida de 1,956 puestos

El Estado de Nuevo León se consolidó este miércoles como líder en la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

La entidad aseguró su liderazgo, generó 3,790 empleos directos, dando un total de 398,443, la cifra más alta a nivel nacional, de enero a febrero de 2026.

De acuerdo con la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, este desempeño posiciona al estado como un referente en fortaleza industrial, capacidad productiva y competitividad en los mercados internacionales.

“Nuevo León continúa liderando el crecimiento industrial del país con resultados claros en empleo y atracción de empresas.

Estos indicadores confirman que nuestro estado sigue siendo el mejor lugar para invertir, producir y generar oportunidades para las y los nuevoleoneses."

A nivel nacional, en el mismo periodo se registraron 6 nuevos establecimientos IMMEX, mientras que el empleo directo presentó una pérdida de 1,956 puestos.