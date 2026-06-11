Nuevo León presenta plan de seguridad a representantes consulares

Miguel Ángel Flores Serna, resaltó la importancia de la coordinación entre las representaciones consulares y las autoridades gubernamentales

Ante la llegada del magno evento deportivo, el Gobierno de Nuevo León recibió a los cónsules y representantes diplomáticos de Estados Unidos, Canadá, Túnez, Japón, Suecia y Corea del Sur para exponer los detalles con los que se busca garantizar una experiencia segura, ordenada y de calidad para los aficionados de fútbol.

Al encabezar la reunión, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, resaltó la importancia de la coordinación entre las representaciones consulares y las autoridades gubernamentales para brindar atención a los visitantes extranjeros.

"Estamos listos para brindar atención a todos los visitantes que vendrán a disfrutar de los partidos del Mundial, así como de las experiencias y actividades turísticas que ofrece nuestro estado. Es muy importante mantener este canal de comunicación permanente para que las representaciones diplomáticas puedan apoyar a sus connacionales. Hemos preparado operativos de seguridad y atención para actuar de inmediato ante cualquier emergencia y también para brindar información que contribuya a hacer más placentera su estancia en nuestro estado. Estoy seguro de que, con su apoyo, podremos tener el Mundial más norteño".

Se presentó el Plan de Movilidad, con atención especial a la ruta dedicada al traslado entre el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el primer cuadro de la ciudad y el Estadio Monterrey.

Además, compartió los operativos de seguridad que se desplegarán, así como las actividades culturales y recreativas programadas para el periodo mundialista y espacios disponibles para la instalación temporal de oficinas consulares que apoyen la atención de sus connacionales durante el evento.