Nuevo León podría alcanzar hasta los 45 °C este 4 de agosto

🥵 ¿En qué estados se esperan las temperaturas más altas este martes? De acuerdo con @conagua_clima , este 4 de agosto continuará el ambiente muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a los 45 °C en el noroeste de México. 🔥 Superiores a 45 °C Baja… pic.twitter.com/kbQcT3BwXJ

Por otra parte, también mencionaron que se pronostican chubascos en el sur, centro y la propia área metropolitana de Monterrey, así como en Coahuila y San Luis Potosí.

Se pronostican #Chubascos para la mañana de hoy en regiones de #Coahuila, #NuevoLeón y #SanLuisPotosí, así como #Viento con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y #Tamaulipas. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/sBmGzQYeBq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 4, 2026

También prevén que se registren rachas de viento de hasta 60 km/h en entidades como Coahuila y Tamaulipas.

Estos son algunos de los síntomas que podrían sufrir ante un 'golpe de calor'

Las personas expuestas pueden presentar síntomas de "golpe de calor", los cuales son:

Temperatura corporal elevada.

Dolor de cabeza intenso.

Mareo o desorientación.

Piel caliente y enrojecida.

Náuseas o vómito.

Debilidad extrema o pérdida del conocimiento

Ante cualquier relación con alguno de estos síntomas, es importante acudir a recibir atención médica.

Estas entidades tendrán temperaturas cálidas durante este martes 4 de agosto

De acuerdo con la dependencia nacional, el termómetro superará los 45 °C solo en el estado de Baja California. Mientras que las temperaturas oscilarán entre los 35 °C y 40 °C:

Baja California Sur

Sinaloa

Coahuila

Durango (noreste y oeste)

Zacatecas (sur)

San Luis Potosí (centro y este)

Nayarit (norte y este)

Jalisco (norte y oeste)

Colima

Michoacán (suroeste)

Hidalgo (norte)

Morelos (sur)

Puebla (norte y suroeste)

Guerrero

Oaxaca (norte, sur y este)

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ante estos pronósticos, las autoridades instan a la ciudadanía a monitorear las cuentas oficiales de las dependencias para prevenir cualquier riesgo.