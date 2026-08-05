Nuevo León podría alcanzar hasta los 45 °C este 4 de agosto

Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora alcanzarán temperaturas superiores a los 40 °C este martes 4 de agosto, según anunció la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas temperaturas podrían alcanzar hasta los 45 °C durante esta jornada.
🥵 ¿En qué estados se esperan las temperaturas más altas este martes?— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026
De acuerdo con @conagua_clima, este 4 de agosto continuará el ambiente muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a los 45 °C en el noroeste de México.
🔥 Superiores a 45 °C
Baja… pic.twitter.com/kbQcT3BwXJ
Por otra parte, también mencionaron que se pronostican chubascos en el sur, centro y la propia área metropolitana de Monterrey, así como en Coahuila y San Luis Potosí.
Se pronostican #Chubascos para la mañana de hoy en regiones de #Coahuila, #NuevoLeón y #SanLuisPotosí, así como #Viento con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y #Tamaulipas. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/sBmGzQYeBq— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 4, 2026
También prevén que se registren rachas de viento de hasta 60 km/h en entidades como Coahuila y Tamaulipas.
Estos son algunos de los síntomas que podrían sufrir ante un 'golpe de calor'
Las personas expuestas pueden presentar síntomas de "golpe de calor", los cuales son:
- Temperatura corporal elevada.
- Dolor de cabeza intenso.
- Mareo o desorientación.
- Piel caliente y enrojecida.
- Náuseas o vómito.
- Debilidad extrema o pérdida del conocimiento
Ante cualquier relación con alguno de estos síntomas, es importante acudir a recibir atención médica.
Estas entidades tendrán temperaturas cálidas durante este martes 4 de agosto
De acuerdo con la dependencia nacional, el termómetro superará los 45 °C solo en el estado de Baja California. Mientras que las temperaturas oscilarán entre los 35 °C y 40 °C:
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Coahuila
- Durango (noreste y oeste)
- Zacatecas (sur)
- San Luis Potosí (centro y este)
- Nayarit (norte y este)
- Jalisco (norte y oeste)
- Colima
- Michoacán (suroeste)
- Hidalgo (norte)
- Morelos (sur)
- Puebla (norte y suroeste)
- Guerrero
- Oaxaca (norte, sur y este)
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Ante estos pronósticos, las autoridades instan a la ciudadanía a monitorear las cuentas oficiales de las dependencias para prevenir cualquier riesgo.