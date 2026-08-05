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Nuevo León podría alcanzar hasta los 45 °C este 4 de agosto

Por: Diana Valeria Leyva

04 Agosto 2026, 11:01

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El pronóstico emitido por Protección Civil prevé que se registren rachas de viento de hasta 60 km/h en entidades como Coahuila y Tamaulipas

Nuevo León podría alcanzar hasta los 45 °C este 4 de agosto
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Nuevo LeónTamaulipasChihuahua y Sonora alcanzarán temperaturas superiores a los 40 °C este martes 4 de agosto, según anunció la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas temperaturas podrían alcanzar hasta los 45 °C durante esta jornada.

🥵 ¿En qué estados se esperan las temperaturas más altas este martes?

De acuerdo con @conagua_clima, este 4 de agosto continuará el ambiente muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a los 45 °C en el noroeste de México.

🔥 Superiores a 45 °C
Baja… pic.twitter.com/kbQcT3BwXJ

— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026

Por otra parte, también mencionaron que se pronostican chubascos en el sur, centro y la propia área metropolitana de Monterrey, así como en Coahuila y San Luis Potosí.

Se pronostican #Chubascos para la mañana de hoy en regiones de #Coahuila#NuevoLeón y #SanLuisPotosí, así como #Viento con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y #Tamaulipas. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/sBmGzQYeBq

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 4, 2026

También prevén que se registren rachas de viento de hasta 60 km/h en entidades como Coahuila y Tamaulipas.

Estos son algunos de los síntomas que podrían sufrir ante un 'golpe de calor'

Las personas expuestas pueden presentar síntomas de "golpe de calor", los cuales son:

  • Temperatura corporal elevada.
  • Dolor de cabeza intenso.
  • Mareo o desorientación.
  • Piel caliente y enrojecida.
  • Náuseas o vómito.
  • Debilidad extrema o pérdida del conocimiento

Ante cualquier relación con alguno de estos síntomas, es importante acudir a recibir atención médica.

Estas entidades tendrán temperaturas cálidas durante este martes 4 de agosto

De acuerdo con la dependencia nacional, el termómetro superará los 45 °C solo en el estado de  Baja California. Mientras que las temperaturas oscilarán entre los 35 °C y 40 °C:

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Coahuila
  • Durango (noreste y oeste)
  • Zacatecas (sur)
  • San Luis Potosí (centro y este)
  • Nayarit (norte y este)
  • Jalisco (norte y oeste)
  • Colima
  • Michoacán (suroeste)
  • Hidalgo (norte)
  • Morelos (sur)
  • Puebla (norte y suroeste)
  • Guerrero
  • Oaxaca (norte, sur y este)
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Ante estos pronósticos, las autoridades instan a la ciudadanía a monitorear las cuentas oficiales de las dependencias para prevenir cualquier riesgo.

 

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