Nuevo León, pieza clave en la lucha de Independencia de México

En estas fechas no solo se conmemora el movimiento, sino que se recuerda que México es una nación que "sabe sobreponerse, sabe dar ejemplo a otros países

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En el inicio de la guerra de Independencia de México en 1810, el Estado de Nuevo León fungió una parte importante en esta lucha, no solo en armas, sino con ideología y autoridad.

El levantamiento de armas encabezado por el cura Miguel Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre se dio después de que la Conspiración de Querétaro fuese descubierta. Junto a Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez y Mariano Abasolo, se reunían en secreto para iniciar la independencia del país tras casi 290 años de ser gobernados por el Virreinato de la Nueva España.

Fase 1: Mariano Jiménez, Juan I. Ramón y Manuel de Santa María

Nuevo León entra en la lucha de Independencia por medio de Mariano Jiménez, quien junto a Juan Ignacio Ramón busca establecer relaciones con el entonces gobernador de la provincia del Nuevo Reino de León, Manuel de Santa María.

De acuerdo con el historiador Óscar Támez, Manuel de Santa María acepta sumaria como mariscal del Ejército insurgente, por lo que, al integrarse con el resto de los miembros, son arrestados en Acatita de Baján (ahora Saltillo, Coahuila) el 21 de marzo de 1811.

"En la Acatita de Baján es arrestado Manuel de Santa María, Juan Ignacio Ramón, ambos son arrestados junto a Hidalgo, junto a Allende, junto Aldama, junto a los primeros grandes insurgentes y son trasladados también a Chihuahua, donde son sentenciados en un juicio sumario y ejecutados", explicó el historiador.

Sus restos fueron enterrados cerca del sitio en donde fueron fusilados y olvidados con el tiempo.

Fase 2: Joaquín de Arredondo desacelera lucha en Nuevo León

Ante el fusilamiento de estos líderes del Ejército Insurgente, entra el realista Joaquín de Arredondo, quien con su autoridad logró que los combates armados no fuesen notables en la entidad.

"Un personaje duro, recio, que no andaba con miramientos, así es que de alguna manera la parte armada en Nuevo León no se vio tan intensificada, lo que no quiere decir que no hubo, porque sí hubo brotes insurgentes, acallados, minimizados o simplemente que fueron derrotados".

Támez Rodríguez afirmó que esto se debe a que cualquier persona que fuese en contra de su autoridad "se convertía en enemigo del virreinato de la Nueva España".

Fase 3: Fray Servando Teresa de Mier y sus ideologías insurgentes

Sin embargo, el papel de Nuevo León no solo funge en armas, sino en ideología. Fray Servando Teresa de Mier participó en la lucha de Independencia desde España, donde participa como diputado con la asesoría de Miguel Ramos Arizpe en los debates de las Cortes de Cádiz.

Sin embargo, fue obligado a huir hacia Inglaterra, en donde conoce a Javier Mina. Juntos regresan a México para apoyar a José María Morelos y Pavón.

"Fray Servando está mandando correspondencia a un grupo llamado "Los Guadalupe", quienes a su vez le enviaban la información a José María Morelos y Pavón. Así es que en ellos tenemos estos nuevoleoneses insurgentes".

Sus escritos le dieron una forma ideológica y política al movimiento, dando entrada a José María Morelos y Pavón como primer diputado de Nuevo León.

Ante el Congreso Nacional de 1813, Morelos y Pavón tomó este puesto debido a que el Nuevo Reino de León no podía mandar el diputado ante la imposición de Joaquín de Arredondo.

"No podía mandar un diputado por este personaje, Joaquín de Arredondo, quien se hubiera intentado levantar en ese momento lo ejecutaba".

Óscar Tamez también enfatizó que esta fecha se celebra el 16 de septiembre debido a que dentro de los 23 puntos de "Sentimientos de la Nación" lo constituye, así como:

México sea una nación independiente y soberana de todas las demás naciones.

Salario que permita evitar la rapiña.

Evitar la indigencia entre los más pobres.

Conceptos que siguen siendo vigentes.

Luego de 11 años, la lucha de Independencia concluyó, y el estado de Nuevo León, representado por grandes personajes insurgentes.

Ante esto, el historiador mencionó que en estas fechas no solo se conmemora el movimiento, sino que se recuerda que México es una nación que "sabe sobreponerse, sabe dar ejemplo a otros países".

"Se nos olvida el orgullo de nuestra tierra por el día a día. Bueno, para empezar, rescatemos ese orgullo. Luego de ahí, el orgullo de ser neoleonés, una entidad que en ese momento supo sobreponerse a todas las vicisitudes geográficas, políticas de la época, de población, todo lo que conlleva haber estado de alguna manera aislados y hoy ser uno de los estados más pujantes del país".

Por ello, insta a la ciudadanía a que se acerque a los libros de historia y a documentos oficiales, con el fin de descubrir nuestra propia historia.