Nuevo León participa en Jornada Nacional de Reforestación

El mandatario estatal se llevó a cabo el sembrado de plantas nativas, tales como anacahuita, guayacán, mezquite, maguey, lechuguilla, noa y huizache

El gobernador Samuel García participó en la Jornada Nacional de Reforestación en la que se sembraron 2,500 árboles de diferentes especies en un área de 3 hectáreas de La Huasteca.

Desde La Huasteca, el mandatario estatal participó vía remota en la ceremonia de arranque, donde felicitó a Sheinbaum Pardo por el proyecto de sembrado y reforestación llevado a nivel nacional.

“Queremos felicitarla por este gran proyecto a nivel nacional la reforestación, el sembrado de semillas y sobre todo poner el ejemplo para que todos los ciudadanos contribuyan a sembrar árboles. En el caso de Nuevo León estamos sembrando plantas nativas, anacahuitas, retamas, magueyes, inclusive plantas que estaban en peligro de extinción, quiero agradecerle por este gran proyecto, Nuevo León se suma a la Jornada Nacional de Reforestación hoy y siempre que usted lo pida”, expresó el gobernador.

Detalló que en Nuevo León se llevó a cabo el sembrado de plantas nativas, tales como anacahuita, guayacán, mezquite, maguey, lechuguilla, noa y huizache.

Hace un momento nos enlazamos desde la Huasteca con la presidenta @Claudiashein para arrancar la Jornada Nacional de Reforestación con la siembra de plantas y árboles como anacahuita, guayacán, mezquite, maguey, lechuguilla, noa y huizache.



En Nuevo León ya llevamos más de UN… pic.twitter.com/vrOUcuTnVl — Samuel García (@samuel_garcias) August 9, 2026 Señaló que su administración está comprometida con la reforestación, para lo cual se arrancaron, entre otros proyectos, el de Bosques del Agua para sembrar árboles y plántulas en la Sierra Madre, así como el de Bosques Ciudadanos, que es reforestar con árboles de talla grande en todas las avenidas, plazas, parques. “Reforestamos hasta la Macroplaza que era una plancha de concreto. Queremos cambiar esa visión de cambiar el concreto por lo verde, por los árboles”, refirió. Dentro de la Jornada Nacional de Reforestación participaron más de 300 personas, entre funcionarios federales y estatales, brigadas de incendios, comunidad ejidal, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Durante este evento, la presidenta firmó el decreto para oficializar que cada segundo domingo de agosto se lleve a cabo la Jornada Nacional de Reforestación.