Nuevo León ofrece atención gratuita contra el cáncer de mama

Este beneficio está dirigido de forma prioritaria a todas las mujeres que no cuentan con derechohabiencia en otros servicios públicos de salud

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, hizo un llamado urgente a la población para aprovechar los programas de salud gratuitos que ofrece el Estado, enfatizando que la prevención y el diagnóstico a tiempo son las herramientas más eficaces contra el cáncer de mama.

Llaman a reforzar la prevención y el diagnóstico oportuno

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el funcionario estatal advirtió que esta lucha requiere acciones concretas que trasciendan los símbolos.

“El cáncer de mama no se combate únicamente con moño rosa, se combate con prevención y siendo muy responsables”, al tiempo que exhortó a las familias a realizarse autoexploraciones periódicas y acudir a las unidades médicas.

Detalló que la falta de cultura preventiva influye de forma alarmante en la estadística nacional, cobrando la vida de 23 mujeres diariamente en México y consolidándose como uno de los padecimientos más letales a nivel mundial.

Servicios gratuitos y Cobertura Universal

Para mitigar este impacto, el Gobierno de Nuevo León mantiene activa la Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama, coordinada por la Secretaría de Salud estatal.

Este beneficio está dirigido de forma prioritaria a todas las mujeres que no cuentan con derechohabiencia en otros servicios públicos de salud.

La cobertura ofrece de manera 100% gratuita los siguientes servicios: