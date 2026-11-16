Se reiteró que la administración continuará impulsando brigadas para mantener una atención cercana a las y los habitantes del Estado

Nuevo León puso en marcha una Brigada de Registro Civil como parte de las actividades del Buen Fin 2026, con la que ofrece gratuitamente trámites de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que la jornada comenzó el viernes y continuará los días 14, 15 y 17 de noviembre, en las instalaciones del Instituto de la Vivienda de Nuevo León.

Gobierno Estatal acerca trámites gratuitos a la ciudadanía

Flores Serna señaló que, mediante estas acciones, el Gobierno estatal busca facilitar el acceso a trámites, servicios y apoyos directos para la población, como parte de su participación en el Buen Fin.

"Estamos haciendo este tipo de políticas públicas que no solamente es un apoyo de palabras, es un apoyo de hechos", refirió el secretario.

Asimismo, reiteró que la administración continuará impulsando brigadas para mantener una atención cercana a las y los habitantes de Nuevo León.

"Vamos a seguir siendo un Gobierno cercano a la gente, cercano a las y los neoloneses, vamos a seguir siendo primer lugar en seguridad, en salud, en educación y en la atención directa a la ciudadanía para que Nuevo León siga siendo el mejor Estado del país", puntualizó.

La brigada brinda atención en un horario de 09:00 a 17:00 horas, donde las y los asistentes pueden solicitar estos documentos sin costo.