Nuevo León no registró bloqueos carreteros pese a paro nacional

La movilización fue solicitada por dos organizaciones en puntos estratégicos de 20 estados debido a la inseguridad y falta de apoyo al campo.

A diferencia de lo que ocurrió en otras entidades del país, Nuevo León se mantuvo en calma este lunes, sin reportes de bloqueos o afectaciones en carreteras estatales y federales, pese al paro nacional convocado por agricultores y transportistas.

La movilización fue anunciada por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas en México, quienes llamaron a bloqueos indefinidos en carreteras y puntos estratégicos de al menos 20 estados del país, en protesta por la inseguridad en las vías de comunicación y la falta de apoyos al campo y al transporte de alimentos.

Sin embargo, no registraron cierres ni manifestaciones en Nuevo León, por lo que la circulación en autopistas y carreteras libres se desarrolló con normalidad.