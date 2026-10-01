Nuevo León modernizará cruces y transporte hacia Texas

El mandatario también destacó la promoción del Polo de Desarrollo Colombia-Anáhuac, enfocado en atraer empresas y generar empleos

El gobernador Samuel García aseguró que Nuevo León busca consolidarse como el principal nodo logístico y fronterizo de México, mediante una estrategia de modernización de cruces, carreteras, transporte y polos de desarrollo industrial.

Durante una reunión en Laredo, Texas, con Albert Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo, y representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el mandatario estatal destacó la coordinación binacional para agilizar el comercio y fortalecer la seguridad y movilidad en la frontera.

Acompañado por Marco González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director general de CODEFRONT, García presentó los proyectos de infraestructura que, dijo, permitirán ampliar la capacidad de los cruces fronterizos y aprovechar el crecimiento del intercambio comercial entre Nuevo León y Texas.

“Todo forma parte de una misma estrategia: hacer de Nuevo León el mejor cruce fronterizo de todo México”, afirmó.

Proyectan nuevos cruces y conexiones ferroviarias

El gobernador señaló que la estrategia contempla dos nuevos cruces de cuatro carriles para la expansión de los puentes Solidaridad y Colombia, proyectos que ya cuentan con permisos.

También mencionó el proyecto Green Corridors, que contempla un sistema inteligente para el transporte de carga mediante un viaducto, así como el Tren del Norte, que tendrá estaciones en García, Santa Catarina y Pablo González Garza, con conexión a la Línea 4 del Metro.

A estos proyectos se suman dos nuevas líneas del Metro, una hacia García y otra hacia Salinas Victoria, con las que se busca mejorar la conexión con el Puerto Colombia.

Impulsan polos de desarrollo industrial

El mandatario también destacó la promoción del Polo de Desarrollo Colombia-Anáhuac, enfocado en atraer empresas y generar empleos, así como una estrategia similar en Pesquería, orientada a la manufactura avanzada, electromovilidad y la industria del futuro.

Por su parte, Albert Flores refrendó la disposición de las autoridades estadounidenses para mantener la coordinación con Nuevo León y fortalecer el intercambio comercial y turístico entre ambos lados de la frontera.

“Seguiremos trabajando juntos, apoyando todos los esfuerzos del Gobierno de Nuevo León por seguir impulsando el crecimiento exponencial de cruces de carga y de turistas de Nuevo León-Estados Unidos y también de Estados Unidos a Nuevo León”, señaló.

Revisan avances en el Puerto Colombia-Laredo

Durante el encuentro, Marco González presentó los avances en infraestructura del Puerto Colombia-Laredo, entre ellos la Carretera La Gloria-Colombia y el incremento de la capacidad operativa, que permitió duplicar el flujo vehicular.

También se revisaron programas piloto para el cruce de unidades vacías, con tiempos de espera menores a cinco minutos, así como el esquema No Transfers, diseñado para optimizar la logística comercial, y la tax-free zone.

Con estos proyectos, el Gobierno estatal plantea fortalecer la conectividad entre Nuevo León y Texas y ampliar la capacidad de la región para recibir inversión, industria y empleos vinculados al comercio internacional.