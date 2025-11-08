Nuevo León mantiene liderazgo nacional en vehículos ligeros

El estado crece en exportación y producción de autos ligeros, a contracorriente de la baja nacional, reforzando competitividad y vocación industrial estatal.

De acuerdo con datos del INEGI, Nuevo León mantiene un sólido desempeño en el sector automotriz, con un crecimiento de 7.0% en las exportaciones y 7.5% en la producción de vehículos ligeros entre enero y octubre de 2025, respecto al mismo periodo de 2024.

Este comportamiento contrasta con el panorama nacional, donde se reportaron caídas de 1.5% en exportaciones y 0.7% en producción. Para la Secretaría de Economía estatal, estas cifras reafirman la competitividad de Nuevo León como uno de los principales motores automotrices del país.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, destacó que los resultados reflejan confianza empresarial, integración productiva y eficiencia de la cadena local.

“Nuevo León sigue siendo un referente nacional en manufactura avanzada y exportaciones automotrices. El talento de nuestra gente, la calidad de los procesos y la fortaleza de nuestra proveeduría hacen posible que sigamos creciendo incluso en contextos internacionales complejos”, señaló.

Durante octubre de 2025, las exportaciones estatales de vehículos ligeros aumentaron 0.4% respecto al mismo mes de 2024, con un acumulado de 183,194 unidades exportadas en el año. En el mismo lapso, la producción alcanzó 242,930 unidades.

“Estos datos confirman que la política industrial de Nuevo León está funcionando; apostamos por sectores estratégicos, innovación tecnológica y un entorno de certidumbre para la inversión”, añadió Rocha Nieto.

El crecimiento sostenido de este sector refuerza la vocación manufacturera de Nuevo León y su papel como pilar regional, con beneficios directos en empleo, productividad y exportaciones. La colaboración entre cámaras, clústeres y grandes empleadores ha contribuido a impulsar un modelo de movilidad inteligente, mayor conectividad y desarrollo urbano sostenible.