Nuevo León mantiene canasta básica por debajo de $910: Profeco

La Profeco seguró que los establecimientos monitoreados en Monterrey mantienen el costo de la canasta básica por debajo del precio objetivo de $910 pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó este lunes los resultados más recientes del programa Quién es quién en los precios, en el que destacó que los establecimientos monitoreados en Monterrey mantienen el costo de la canasta básica por debajo del precio objetivo de $910 pesos.

Durante la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Iván Escalante, informó que el establecimiento con el precio más bajo en la capital de Nuevo León ofreció la canasta de primera necesidad en $805.10 pesos, mientras que el de mayor costo la comercializó en $876.40 pesos.

La diferencia entre ambos establecimientos fue de $71.30 pesos.

Sin embargo, los dos se ubicaron por debajo de la meta establecida para este monitoreo, por lo que el funcionario reconoció el cumplimiento de los comercios evaluados.

Escalante señaló que los resultados representan un reconocimiento a las cadenas que recientemente firmaron el acuerdo para mantener el precio de la canasta básica dentro del límite fijado por el Gobierno federal.

Asimismo, destacó que el promedio nacional registrado en el monitoreo también permanece por debajo de los $910 pesos, lo que refleja el cumplimiento del compromiso por parte de las empresas participantes.

Continúa monitoreo del precio del diésel

Durante la misma presentación, Profeco informó que continúa el seguimiento a la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de los combustibles, con especial vigilancia sobre el diésel.

El precio promedio nacional de este combustible se ubicó en $27.06 pesos por litro, una disminución respecto a los $27.10 pesos reportados la semana anterior. De acuerdo con la dependencia, entre el 5 de abril y el 17 de julio el precio registró una reducción de 6%.

Escalante explicó que existe una mesa permanente encabezada por la Secretaría de Energía, la cual mantiene reuniones prácticamente todos los días con representantes del sector para dar seguimiento al acuerdo alcanzado con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte del monitoreo, Profeco identificó estaciones de servicio que comercializan el diésel a precios considerados justos y otras con costos elevados.

Entre las primeras destacó una estación de Pemex en Toluca, Estado de México, donde el litro se vendió en $26.89 pesos y los márgenes de ganancia se mantuvieron dentro de los parámetros revisados por la dependencia.

En contraste, señaló una estación en La Paz, Baja California, donde el litro de diésel alcanzó un precio de $31.82 pesos, con un margen de ganancia de $5.32 pesos.

Ante ello, Profeco anunció que realizará una verificación para revisar las razones del incremento.

Finalmente, la Procuraduría informó que ya inició el Operativo Vacacional de Verano 2026, mediante el cual reforzará las acciones de verificación y vigilancia en establecimientos relacionados con transporte, servicios automotrices, turismo, hospedaje, alimentos y comercios durante el periodo vacacional.