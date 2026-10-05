Nuevo León logra reducción histórica en robo de vehículos

El gobierno estatal destacó que la incidencia delictiva disminuyó drásticamente a pesar del crecimiento del parque vehicular.

La estrategia de seguridad implementada en el estado de Nuevo León ha alcanzado un hito histórico al reducir el delito de robo de vehículos a su nivel más bajo en las últimas tres décadas. Así lo informó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien destacó que este avance es el resultado directo de la planeación, la inversión y la coordinación institucional, rompiendo con las tendencias delictivas del pasado.

De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el funcionario, el comparativo del período correspondiente a los meses de enero-agosto muestra un desplome radical en la incidencia de este delito patrimonial. Mientras que en el año 2011 —uno de los periodos más críticos para la seguridad pública en la región— se contabilizaron 14 mil 977 robos de autos, en el mismo lapso de este año la cifra se contrajo a solo 357 casos registrados.

Esta disminución delictiva cobra mayor relevancia si se contrasta con el crecimiento exponencial que ha tenido el parque vehicular en la entidad durante las últimas décadas. En 1997, Nuevo León contaba con un padrón de 721 mil automóviles, cifra que se ha multiplicado hasta alcanzar los 2.8 millones de vehículos en la actualidad.

“Tenemos cuatro veces más vehículos que en los años más inseguros de Nuevo León y, aun así, hoy el robo de vehículos está en su nivel más bajo en 30 años”, puntualizó.

Enfatizó que los resultados actuales no son fortuitos ni responden a soluciones improvisadas.

“No es casualidad, es trabajo, estrategia y coordinación. Las cifras no se arreglaron con una varita mágica, sino con años de planeación e inversión de una estrategia que ve por la seguridad de las familias neoleonesas”, detalló.

El funcionario señaló que el robo de vehículos fue históricamente uno de los indicadores delictivos más altos y de mayor impacto en el estado debido a la falta de acciones efectivas por parte de administraciones anteriores, a las que se refirió como gobiernos de la “vieja política”. Explicó que, tras los picos críticos documentados alrededor de 2011, la tendencia a la baja comenzó a consolidarse de manera sostenida a partir de la gestión de la actual administración estatal.

Para evitar retrocesos y mantener la tendencia descendente en los delitos patrimoniales, refrendó el compromiso del gobierno estatal de dar continuidad y reforzar las acciones de seguridad vigentes.

La administración estatal adelantó que los ejes centrales para consolidar esta reducción seguirán basándose en cuatro pilares fundamentales:

Mayor capacitación para los cuerpos policiales y operativos.

Inversión constante en infraestructura y equipamiento tecnológico.

Uso de inteligencia y análisis de datos para desarticular bandas delictivas.

Prevención del delito en las zonas de mayor tránsito y vulnerabilidad de la entidad.

Con información de Samantha Treviño.