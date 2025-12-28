Nuevo León lidera empleo e inversión en 2025: Flores Serna

Trabajo y planeación estratégica colocaron a NL como líder nacional en empleo, inversión extranjera, ingreso familiar y reducción de pobreza extrema en 2025

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que el trabajo constante, la planeación estratégica y la toma de decisiones oportunas permitieron que Nuevo León se consolidara durante 2025 como primer lugar nacional en diversos indicadores clave.

“Hoy Nuevo León es primer lugar en empleo, inversión extranjera, ingreso familiar y reducción de pobreza extrema. Nada de esto es casualidad”, afirmó el funcionario al hacer un balance de cierre de año.

Avances en empleo e inversión

Flores Serna destacó que la entidad se mantiene a la cabeza en generación de empleo y atracción de inversión extranjera, resultado de no detener proyectos estratégicos y de mantener un entorno favorable para el crecimiento económico.

Estos logros, añadió, se reflejan directamente en una mejora del ingreso familiar y en la disminución de la pobreza extrema en el estado.

Seguridad con resultados sostenidos

En materia de seguridad, el secretario resaltó la reducción constante de homicidios y delitos de alto impacto, así como el fortalecimiento de Fuerza Civil, corporación que calificó como la policía estatal más confiable y efectiva del país.

Indicó que la estrategia de seguridad ha permitido recuperar la confianza ciudadana y mejorar las condiciones de paz en distintas regiones.

Salud y educación, prioridades del gobierno

En el rubro de salud, subrayó la ampliación de coberturas médicas gratuitas, la atención prioritaria a enfermedades como el cáncer infantil y de mama, y el fortalecimiento de la red de hospitales públicos en todo Nuevo León.

En educación, resaltó la disminución del rezago educativo mediante el regreso de las escuelas de tiempo completo, la ampliación de programas de becas y el impulso a la educación dual, alineada a las necesidades del sector productivo.

Infraestructura y movilidad

Flores Serna también destacó los proyectos de movilidad e infraestructura que marcan el rumbo del desarrollo estatal, como la construcción de nuevas líneas del Metro, carreteras estratégicas y la reestructuración integral del transporte público.

Finalmente, aseguró que los resultados de 2025 reflejan el compromiso de la administración por dejar un legado sólido para las nuevas generaciones.

“El cierre de año confirma algo muy claro: cuando hay rumbo, trabajo y decisiones firmes, los resultados llegan. Nuevo León está creciendo y no se va a detener”, concluyó.