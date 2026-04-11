Nuevo León invita al Mundial 2026 con estilo k-drama

Con una propuesta diferente, se presenta al estado como un gran atractivo turístico por la comida, el ambiente y sus hipnotizantes paisajes.

El gobernador del estado, Samuel García, lanzó un video promocional rumbo al Mundial 2026 bajo el título “El Mundial más norteño será una NUEVA SENSACIÓN”, como parte de su estrategia para posicionarse como sede ante visitantes internacionales.

El atractivo de este material es que presenta una escena con estética inspirada en producciones coreanas, algo fuera de lo tradicional en la promoción de eventos de esta magnitud.

¿Qué muestra el video promocional?

La narrativa inicia con una propuesta de cambio en la rutina: buscar “nuevas sensaciones” a través de actividades distintas como salir, divertirse o conocer algo diferente.

A partir de ese planteamiento, uno de los personajes propone a Nuevo León, México, como el lugar ideal, destacando tres elementos principales: será sede del Mundial 2026, su oferta gastronómica y el ambiente de fiesta.

El diálogo cierra con la aceptación del viaje y una referencia a consumir una bebida, reforzando el enfoque en la experiencia social.

Estrategia rumbo al Mundial 2026

El video forma parte de la promoción del estado ante el evento deportivo internacional, en el que México será uno de los países anfitriones.

La pieza destaca elementos como la convivencia, comida tradicional, como la carne asada, y el ambiente festivo, alineados con la expectativa de afluencia internacional durante el torneo.

Con este tipo de materiales, el estado busca posicionarse como una de las sedes con mayor oferta de experiencias durante el Mundial 2026.