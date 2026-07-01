Nuevo León invita a continuar 'El Mundial Más Norteño'

Aunque los partidos de futbol terminaran en el Estadio Monterrey, se informó que, además de los conciertos, se estarán transmitiendo en sedes alternas

El Gobierno del Estado invitó a los ciudadanos de Nuevo León a continuar disfrutando del mundial con los conciertos del FIFA Fan Festival y diferentes actividades que se realizarán dentro del Foro Cultural del Pabellón Parque del Agua.

Aunque los partidos de futbol terminaran en el Estadio Monterrey, se informó que, además de los conciertos, se estarán transmitiendo en sedes alternas como lo es la Explanada de los Héroes.

La invitación también se extendió para los visitantes nacionales y extranjeros que permanezcan en la ciudad.

Se informó que recientemente se inauguró la nueva zona FUT & KIDS en el Parque Fundidora, en la que niñas y niños podrán disfrutar del futbol y diferentes actividades relacionadas con el mundial.

“De esta manera el Mundial más Norteño sigue en Nuevo León, en donde aún quedan muchos conciertos por disfrutar en el Fan Fest del Parque Fundidora”, se informó en un comunicado.

“Las actividades del Parque del Foro Cultural del Pabellón Parque del Agua, ofrecerá una programación integral para que habitantes y visitantes nacionales e internacionales vivan una experiencia representativa de Nuevo León, destacando su riqueza cultural, el talento de sus creadores, la calidad de sus productos y la hospitalidad que distinguió a la entidad como sede mundialista".

Estos son los partidos que se transmitirán en el Parque del Agua

Para este martes 30 de junio se tendrá la transmisión, tanto en la Macroplaza como en el nuevo Parque del Agua.

Para las 15:00 horas, en estos mismos escenarios se tendrá el duelo entre los representativos europeos de Francia contra Suecia y a las 19:00 horas, el partido de México contra Ecuador.

La entrada a estas transmisiones, además de las actividades dentro del Foro Cultural del Pabellón Parque del Agua, es gratuita.