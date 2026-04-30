Nuevo León instala comité promotor de inversión

Nuevo León instala su Comité Promotor de Inversión dentro del Plan México. Se impulsan 188 proyectos por 46,600 mdd y más de 88 mil empleos

Como parte de la estrategia nacional del Plan México, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversión de Nuevo León, un órgano que integra a los tres niveles de gobierno y al sector privado para fortalecer la atracción de capital, impulsar proyectos productivos y consolidar el crecimiento económico.

El encuentro fue encabezado por el gobernador Samuel García y el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, junto con la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha Nieto, además de representantes empresariales, académicos y cámaras del sector productivo.

“Cuenten con Nuevo León, estoy seguro que les va ir muy bien en las mesas para lograr buenos acuerdos, seguiremos trabajando por el bien de México”, aeguró el mandatario estatal, al reiterar el compromiso del estado con la inversión.

188 proyectos y más de 46 mil millones de dólares

Durante la sesión se informó que Nuevo León concentra una cartera de 188 proyectos de inversión, registrados desde octubre pasado, con un monto total de 46,600 millones de dólares y una expectativa de 88,610 empleos.

El 66% de los proyectos corresponde a inversión extranjera, lo que refleja la confianza internacional en la entidad.

Además, el 99% de los proyectos se encuentran en tiempo, destacando la eficiencia en su seguimiento.

Por sectores, la inversión se distribuye principalmente en:

Manufactura: 25,300 mdd

Transporte: 13,800 mdd

Energía: 4,200 mdd

Construcción: 1,700 mdd

Otros: tecnología, servicios y hospedaje

El comité está integrado por 30 empresarias y empresarios, encabezados por una coordinación honorífica, lo que permite articular esfuerzos institucionales para dar seguimiento puntual a cada proyecto.

Del total, 125 proyectos son de origen extranjero, 20 mixtos, 19 nacionales y 24 sin especificar, consolidando al estado como un destino clave para la inversión global.

Entre los acuerdos alcanzados se estableció:

Seguimiento estructurado a proyectos de inversión

Mejora regulatoria y simplificación de trámites

Impulso a ventanillas de inversión

Desarrollo de polos estratégicos en Pesquería y Colombia-Laredo (Anáhuac)

Apoyo a Mipymes para integrarlas a cadenas de valor

Se destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan cerca del 90% de las unidades económicas en el estado y generan alrededor del 40% del empleo.

Con 443 proyectos de inversión desde 2021, Nuevo León mantiene un crecimiento sostenido en la atracción de capital y generación de empleos, consolidándose como uno de los principales motores económicos del país.