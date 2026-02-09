Nuevo León impulsa inversión y cooperación global: Miguel Flores

Reuniones del Gobierno de NL con diplomáticos buscan certidumbre económica, fortalecer comercio e inversión, y proyectar un estado moderno y competitivo en 2026

El Gobierno de Nuevo León ha iniciado el 2026 con reuniones estratégicas con representantes diplomáticos, fortaleciendo un escenario de mayor certidumbre económica y desarrollo para la entidad, aseguró el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario destacó que el diálogo permanente con actores internacionales forma parte de la estrategia estatal para consolidar a Nuevo León como un destino confiable para la inversión, el comercio y la cooperación internacional.

“Nuevo León es un estado abierto al mundo, con estabilidad y visión de largo plazo. Seguiremos construyendo puentes con otros países, porque esa colaboración se traduce en bienestar, crecimiento y mejores oportunidades para las y los neoleoneses”, expresó Flores Serna.

Encuentros con diplomáticos

Durante esta semana, el Gobierno estatal recibió a representantes de Estados Unidos, entre ellos la cónsul Melissa A. Bishop, así como a la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko.

En las reuniones se abordaron temas económicos, comerciales y de coordinación institucional.

Flores Serna subrayó que estos encuentros permiten fortalecer las relaciones bilaterales y generar confianza entre gobiernos y sectores productivos.

Preparación para proyectos estratégicos y el Mundial 2026

El secretario general indicó que la cercanía con diplomáticos y embajadas cobra especial relevancia en el contexto de los proyectos estratégicos que impulsa la administración estatal y de eventos de talla internacional, como el Mundial 2026.

“La coordinación y el trabajo conjunto serán fundamentales para mostrar al mundo un Nuevo León moderno, seguro y competitivo”, apuntó.