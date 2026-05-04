Nuevo León impulsa inclusión con emprendedores

La Secretaría de Igualdad e Inclusión arrancó la generación 16 del Programa de Emprendedores Comunitarios, que ya ha capacitado a más de 900 personas

Con la meta de fortalecer la igualdad, la inclusión y el crecimiento económico a través del impulso a nuevos negocios, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León dio inicio a la generación número 16 del Programa de Emprendedores Comunitarios, una estrategia que desde su creación ha capacitado a más de 900 personas.

Encabezado por el secretario Félix Arratia Cruz, el programa busca brindar herramientas prácticas a quienes desean iniciar o consolidar un emprendimiento, promoviendo nuevas oportunidades de ingreso y la creación de empleos directos e indirectos.

Apoyo a pequeñas y medianas empresas desde su origen

Durante el arranque de esta nueva generación, el funcionario destacó la importancia de respaldar a quienes comienzan sus negocios desde cero, especialmente ante los retos que implica emprender.

“Tenemos claro que hay que apoyar a las pequeñas y medianas empresas que nacen desde cero. Sabemos que no es fácil; su crecimiento implica retos importantes. Por eso, es fundamental brindar herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida y avanzar en ese sueño que buscan consolidar”, expresó.

La generación número 16 recibe formación en el Centro Comunitario Mirador, en Monterrey, mediante un esquema mixto que combina sesiones presenciales y virtuales durante tres meses.

En este periodo, las y los participantes desarrollarán conocimientos en áreas clave como autoconocimiento y bienestar del emprendedor, validación del modelo de negocio, creatividad, innovación, finanzas, mercadotecnia y ventas.

De la idea al plan de negocios

La capacitación está diseñada para que las y los emprendedores puedan estructurar sus proyectos hasta convertirlos en planes de negocio viables, con posibilidades reales de crecimiento y consolidación.

Además, al concluir su formación, tendrán acceso a asesorías personalizadas y grupales, así como oportunidades para integrarse a mercaditos, ferias de emprendedores comunitarios, eventos comerciales y talleres empresariales sin costo.

El programa es completamente gratuito y está dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten con una idea de negocio.

Quienes deseen participar en futuras generaciones pueden solicitar información sobre próximas convocatorias llamando al 81 2020 2014 o escribiendo al correo programaemprendedoresnl@gmail.com

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