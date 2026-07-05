Nuevo León impulsa experiencia cultural con nuevo café museo

El Museo de Historia Mexicana busca fortalecer el vínculo con sus visitantes y con la comunidad, ofreciendo un espacio que invite a compartir experiencias

El Museo de Historia Mexicana apuesta por transformar la experiencia de sus visitantes con la apertura de "Breadbox El Café del Museo", un nuevo espacio que integrará gastronomía, arte y cultura en un mismo entorno y que abrirá sus puertas al público este sábado 4 de julio a partir de las 13:00 horas.

La iniciativa surge de una alianza entre el recinto cultural y Breadbox Gastronomía Urbana, con el objetivo de ofrecer una experiencia más amplia y cercana a los visitantes, en la que el recorrido por las salas del museo se complemente con espacios para la convivencia, la degustación gastronómica y la expresión artística.

Una nueva visión de los espacios culturales en Nuevo León

La incorporación de Breadbox responde a la evolución que han experimentado los museos contemporáneos, los cuales han dejado de ser únicamente espacios de exhibición para convertirse en puntos de encuentro donde convergen el conocimiento, la convivencia, el arte y la gastronomía.

Bajo esta perspectiva, el Museo de Historia Mexicana busca fortalecer el vínculo con sus visitantes y con la comunidad, ofreciendo un espacio que invite a permanecer, compartir experiencias y regresar.

La nueva propuesta combinará panadería artesanal, cafetería, restaurante y un foro para la difusión cultural, integrando distintas expresiones artísticas dentro de uno de los recintos culturales más importantes del noreste del país.

Para Breadbox Gastronomía Urbana, esta apertura representa la consolidación de una filosofía que entiende la gastronomía como una de las manifestaciones culturales más importantes de la sociedad.

Fundada en 2013 como un proyecto de panadería y repostería artesanal, la empresa evolucionó hacia un modelo que integra panadería, cafetería y restaurante, bajo la premisa de que "alimentar es el acto de amor más primitivo".

A lo largo de su trayectoria en espacios como el barrio de La Purísima y Galerías Monterrey, Breadbox ha impulsado actividades culturales que incluyen presentaciones editoriales, conciertos, teatro de salón, mesas de diálogo y diversas expresiones artísticas, además de participar en proyectos de recuperación y revitalización de espacios públicos del Centro de Monterrey.

El nuevo espacio inicia con una exposición de talento regiomontano

La vocación cultural de Breadbox tendrá un nuevo escenario dentro del Museo de Historia Mexicana a través de un espacio dedicado a la difusión artística, el cual comenzará actividades con la exposición "Parpadeo", del fotógrafo regiomontano Roberto Ortiz Giacomán.

La muestra marca el inicio de un programa permanente que busca acercar el trabajo de artistas locales a los miles de visitantes que recibe anualmente el museo, fortaleciendo el diálogo entre la creación artística y el público.

"Breadbox El Café del Museo" ofrecerá servicio de martes a domingo en el ala sur de la planta baja del Museo de Historia Mexicana, a un costado del Paseo Santa Lucía.

El nuevo espacio buscará consolidarse como un punto de encuentro para visitantes, familias y comunidad cultural, al combinar pan artesanal horneado en sitio, café, gastronomía y actividades artísticas en un mismo lugar, ampliando así la oferta cultural y turística del estado.