Nuevo León impulsa a emprendedoras con mercado y capacitación

La segunda edición de Mujeres que Inspiran ofrecerá capacitación, financiamiento y herramientas digitales a emprendedoras de Nuevo León

Mujeres emprendedoras de Nuevo León tendrán acceso a herramientas de capacitación, alternativas de financiamiento y estrategias de comercialización durante la segunda edición de Mercado Hecho en Nuevo León: “Mujeres que Inspiran”, encuentro que se realizará los días 19 y 20 de septiembre en la Nave Lewis de Parque Fundidora.

El programa organizado por la Secretaría de Economía estatal reunirá a especialistas en finanzas, tecnología, mercadotecnia, comercio electrónico, liderazgo y construcción de marca, con el propósito de fortalecer los proyectos encabezados por mujeres y facilitar su crecimiento dentro de nuevos mercados.

Capacitación para construir negocios sostenibles

Las actividades comenzarán con una sesión física de La Femme Fit, dirigida por Camila Saracho. Posteriormente, Ana Karen Peña presentará la conferencia “Diseña un Negocio que te Sostenga: Metodología MUJER SISTEMA”, enfocada en la organización y consolidación de proyectos empresariales.

Las asistentes también podrán conocer opciones de financiamiento y mecanismos para avanzar hacia la formalidad mediante la charla “Impulso Financiero para mujeres emprendedoras”, impartida por el subsecretario de Desarrollo Económico, Carlos Serna Gómez.

La agenda continuará con “De la Fortaleza Personal al Impacto Social: El poder multiplicador de la mujer”, a cargo de Daniela Quiroz y Tere Durán, así como “Liderazgo 5.0 y las habilidades blandas para empresarias”, presentada por Carmen Galarza Martínez.

Para quienes desarrollan productos gastronómicos, Valentina Salazar ofrecerá la conferencia “Empaca, Comunica y Vende: Marketing Gastronómico para Marcas Locales”, en la que abordará recursos para mejorar la presentación, comunicación y comercialización de los negocios.

Comercio electrónico y acceso a nuevos mercados

Uno de los ejes del encuentro será el aprovechamiento de las plataformas digitales. Melissa Guadalupe Montemayor Garza impartirá la guía práctica “De cero a Amazon: descubre cómo empezar”, orientada a las emprendedoras interesadas en ingresar al comercio electrónico.

Además, representantes de SHEIN participarán en el diálogo “De Nuevo León al mundo: vende con SHEIN”, previsto alrededor de las 17:40 horas, donde compartirán estrategias para ampliar el alcance de los productos locales mediante esta plataforma.

El programa también incluirá experiencias empresariales como “De la pasión al negocio: la historia de The Jewel”, con Mónica Quintanilla Garza y Diana Quintanilla, además de la conversación “Mujeres auténticas que van contra corriente”, encabezada por Vanessa Jiménez.

Ventas, orientación y servicios para las asistentes

La jornada abordará algunos de los desafíos cotidianos que enfrentan las propietarias de negocios. Selene Rayas presentará “Multiplica tus ventas 10x: Vende a empresas”; Brenda Rubio impartirá “¿Y ahora qué rayos hago con mi negocio?”, y Camila Saracho cerrará el programa con la conferencia “ATRÉVETE antes de estar lista”.

De manera complementaria, la Secretaría de Igualdad e Inclusión dará a conocer la iniciativa “Ayudamos a las Mujeres”, mientras que la Secretaría de las Mujeres ofrecerá orientación sobre deudores alimentarios y el protocolo EVA para establecimientos comerciales.

La Secretaría de Salud también participará mediante la instalación de módulos de vacunación, por lo que el encuentro combinará capacitación empresarial, vinculación institucional y servicios dirigidos a las asistentes.