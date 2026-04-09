Nuevo León fortalece relación con Corea del Sur ante Mundial 2026

La presencia de la selección de Corea del Sur en la entidad, representa además una oportunidad para reforzar la relación en el sector automotriz y manufacturero

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Luego del anuncio de expansión de KIA en Nuevo León, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda continuó su gira de trabajo en Corea del Sur con una visita al Cheonan Football Center, donde sostuvo un encuentro con representantes de la Federación Coreana de Futbol (KFA), directivos de la armadora y funcionarios estatales.

La reunión tuvo como propósito fortalecer la relación entre Nuevo León y Corea del Sur rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que el estado será una de las sedes del torneo y donde está previsto que la selección de Corea del Sur dispute un encuentro.

Durante el recorrido, el gobernador del estado y la comitiva estatal conocieron las instalaciones del complejo, considerado uno de los principales centros de desarrollo y alto rendimiento del futbol surcoreano, además de participar en una activación organizada por la federación.

“Estamos muy impresionados con este centro deportivo en Corea, para que se den una idea es como el Cerrito allá de los Rayados o el Zuazua de los Tigres… pues aquí entrena la Selección de Corea” comentó el mandatario estatal.

Aprovechan proyección internacional para impulsar inversión y turismo

El acercamiento forma parte de la estrategia de Nuevo León para aprovechar la proyección internacional que representa el Mundial 2026, no sólo desde el ámbito deportivo, sino también como una plataforma para impulsar turismo, promoción internacional, intercambio institucional y oportunidades de inversión.

“El equipo de Corea está en el mismo grupo que México, que República Checa y que Sudáfrica. Por cierto el tercer juego de Corea es en Monterrey… Junio veinticuatro, a las nueve de la noche va a jugar Corea-Sudafrica” agregó.

La presencia de la selección de Corea del Sur en Nuevo León durante la Copa del Mundo representa además una oportunidad para reforzar la relación con uno de los países con mayor vínculo económico con el estado, particularmente en sectores como el automotriz y manufacturero.

Con esta visita, el gobernador Samuel García amplió la agenda de Nuevo León en Corea del Sur más allá de la inversión industrial, incorporando también una vertiente de diplomacia deportiva y posicionamiento internacional rumbo a uno de los eventos más importantes del mundo.