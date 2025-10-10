Nuevo León está "en tiempo y forma" en Movilidad: Samuel García

Por: Diana Leyva 09 Octubre 2025, 08:03

Por medio de un video, el mandatario estatal aseguró que su administración adquirió más de 4,000 unidades ecológicas para mejorar el transporte de la ciudadanía

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García, informó que su administración va "en tiempo y forma" en materia de seguridad. A través de un video, el mandatario estatal brindó detalles sobre los proyectos de movilidad que se construyen previo a la llegada del Mundial 2026. "Más de 4,000 nuevos camiones ecológicos, cientos de transmetros eléctricos y nuevos transmetros para el metro" expresó García Sepúlveda. En dichas imágenes, el gobernador afirmó que sus proyectos se están llevando a cabo en cuatro años, a comparación de lo realizado en las administraciones anteriores. "En cuatro años hemos construido cuatro carreteras y vamos por tres más" exclamó el mandatario estatal. También afirmó que continúan con la edificación de las líneas 4 y 6 del metro, proyectos que estima el propio gobernador, que se terminarán antes de su fin de administración.