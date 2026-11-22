Con $140 mil millones de dólares en inversión, Betsabé Rocha anunció apoyo a mipymes y el mercado Hecho en Nuevo León los días 5 y 6 de diciembre.

Nuevo León cerrará con una cifra histórica de $140 mil millones de dólares en inversión, resultado de las condiciones de competitividad, infraestructura y confianza que ha generado para atraer empresas nacionales y extranjeras, aseguró la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha.

La funcionaria destacó que los indicadores económicos de la entidad no sólo se reflejan en los primeros lugares nacionales, sino también en los ingresos de las familias, la generación de empleos y las oportunidades de desarrollo.

Como ejemplo, señaló que Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con una brecha de 20 puntos porcentuales respecto al promedio del país en materia de informalidad.

"Somos el primerísimo lugar en cuanto a formalidad y aún nos falta mucho. Entonces, muchos de los programas que hacemos son para ayudar a que las empresas se formalicen", explicó.

También resaltó que la entidad ocupa el primer lugar en ingreso per cápita por hogar, indicador que, dijo, permite observar cómo los resultados de la actividad económica se traducen en mejores condiciones para las familias.

Ventajas competitivas, parques industriales y movilidad

Rocha atribuyó parte del dinamismo económico a la combinación de la ubicación geográfica de Nuevo León, su cercanía con Estados Unidos y la infraestructura disponible para las empresas, como carreteras, parques industriales y servicios de transporte.

En ese sentido, destacó que el Estado ocupa el primer lugar en parques industriales y cuenta con más de 4 mil empresas de inversión extranjera, factores que fortalecen su posición como destino para nuevos proyectos.

"Han encontrado en Nuevo León un lugar ideal para hacer negocios. Han encontrado infraestructura de calidad, han encontrado carreteras, han encontrado parques industriales", sostuvo.

La secretaria subrayó que la infraestructura y la movilidad también forman parte de la estrategia económica, pues permiten mejorar la competitividad de la entidad y facilitar la llegada de nuevas inversiones.

"Me interesa que les vaya bien a los proyectos de movilidad porque eso nos va a hacer más competitivos. Van a poder seguir viniendo muchas inversiones y vamos a poder generar más empleos", afirmó.

Consolidación económica, exportaciones e impulso a Pymes

Sobre las perspectivas para los próximos meses, Rocha señaló que el Estado entra en una segunda etapa de consolidación económica, luego de alcanzar los $140 mil millones de dólares en inversión, cifra que calificó como histórica.

Para dimensionar la capacidad productiva de Nuevo León, mencionó que el valor de las exportaciones estatales durante 2025 fue equivalente al de las exportaciones de Colombia, lo que refleja el peso de la entidad en el comercio internacional.

Finalmente, adelantó que el gobierno estatal continuará impulsando a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los emprendimientos y los productos locales.

Como parte de estas acciones, anunció que el mercado Hecho en Nuevo León se realizará los días 5 y 6 de diciembre, con el propósito de promover los negocios y productores de la entidad.