Nuevo León es 'caso de éxito' para el país: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard puntualizó que Nuevo León tiene las condiciones para recibir importantes inversiones; sin embargo, destacó que la entidad enfrenta grandes retos

Por: Luis Padua

Diciembre 12, 2022, 10:09

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y aspirante a ser candidato a la Presidencia de la República en 2024, aseguró que parte del éxito de México está en Nuevo León.



Durante su visita por la entidad para reunirse con militantes de Morena, el canciller puntualizó que el estado tiene las condiciones para recibir importantes inversiones; sin embargo, destacó que la entidad enfrenta grandes retos.



“Tiene un gran potencial de inversión, de hecho, hoy por hoy el problema aquí es que no hay suficientes parques industriales. Tenemos un crecimiento exponencial de la demanda de agua, de energía, y de muchos servicios”, subrayó Ebrard.



Promete eficacia



Entrevistado respecto a qué le ofrece a los neoleoneses en 2024, el canciller Marcelo Ebrard señaló que tendrán “certidumbre y eficacia”.



Asimismo, al cuestionarlo respecto a lo que lo diferencia de los demás “corcholatas” de Morena en 2024, indicó que su trayectoria y su camino lo distinguen.



“Nuestros hechos, lo que hemos hecho, lo que podemos hacer, nuestra trayectoria”, enfatizó Marcelo Ebrard.



Se acerca a empresarios



Tras reunirse con empresarios de Nuevo León, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que la opinión generalizada del sector es positiva y de confianza con respecto a la economía de México.



De acuerdo con el funcionario federal, los líderes empresariales destacaron el tipo de cambio, el precio de la gasolina, y el nivel de deuda del país como factores para mostrarse tranquilos.



“Yo los vi muy positivos, los vi contentos incluso; me dijeron ayer ‘Qué bueno que tienen controlada la gasolina’, porque de todos los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), México es el que ha tenido el menor aumento de este combustible.



“Entonces, ¿cuál es el ambiente de los empresarios que yo vi?, me dijeron que la proporción de deuda de México respecto a su producción total de riqueza anual es la más pequeña de todo el continente, es decir, somos los que menos debemos”, detalló sobre sus reuniones.

Sin pensarlo dos veces, Marcelo Ebrard aseguró que de ser candidato a la Presidencia ofrecería a los regios certidumbre y eficacia

➡️ https://t.co/lDzMyLzP65#INFO7 #NuevoLeón #MarceloEbrard #Política pic.twitter.com/BEE6HcYVuD — INFO7 (@info7mty) December 12, 2022