Nuevo León entrega nuevo comedor y cocina en Capullos

En la planta alta están las áreas para el personal, comedor con cocineta, terraza, oficina para coordinar el mantenimiento preventivo

Como parte de la transformación del DIF Capullos, el gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, entregaron un nuevo comedor y una cocina en las instalaciones.

El nuevo proyecto es parte de las acciones que buscan cambiar la vida de las niñas, niños y adolescentes.

El mandatario estatal reconoció la labor de Rodríguez, al considerar que realizó uno de los proyectos más significativos.

"Hay sin duda una agenda o un programa que no vimos, que no prometimos en campaña y que son todos los temas que Mariana Rodríguez a la par de ser gobierno fue impulsando”, expresó.

“Mariana es quien ha impulsado todos los temas de niños, niñas, primera infancia y mujeres. (En Capullos) Empezamos con la primera etapa, que son las villas donde duermen los jóvenes y los niños, segunda etapa, Villa Bebés y esta tercera etapa, que fue la escuela, que fue el jardín, la cancha, el puente Capullos para llegar al nuevo parque del agua, la nueva entrada, nuevo estacionamiento, hoy el nuevo comedor. Capullos pues aunque me queda ya 1 año se va tatuado porque es para mí el programa más bonito de todos", señaló García Sepúlveda.

La titular de AMAR a Nuevo León, destacó que estas acciones muestran que la transformación de Capullos no solo contempla la renovación de sus instalaciones, sino también un cambio profundo en la operación y atención de las niñas, niños y adolescentes que viven en el centro.

"Este proyecto pues lo veíamos muy lejano, por así decirlo, poder tener ya todo Capullos Renace terminado, pero no nada más las paredes ni en las instalaciones, sino un cambio verdadero en la operación del centro”, detalló.

“Hoy estamos inaugurando el comedor y la cocina de Capullos, dando uno de los pasos más importantes en el renacimiento de este espacio y sobre todo en la forma en que se van reconstruyendo los sueños y las ilusiones de las niñas y niños que pasan por aquí. Queremos que sepan que en este lugar hay personas pendientes de ellos, de su salud, de que coman rico, sano y que tengan energía para correr, jugar, aprender y seguir creciendo”.

La directora general del Sistema DIF Nuevo León, Alejandra Morales, resaltó la transformación que ha tenido Capullos durante la actual administración, al señalar que anteriormente era un área descuidada y que hoy cuenta con instalaciones dignas para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El nuevo espacio consta de dos plantas; en la planta baja está el comedor de niñas, niños y adolescentes, con lavado de acero inoxidable para que puedan lavarse las manos antes de entrar al comedor, cocina, barra fría, barra caliente, bodegas para los víveres, área para lavar la loza, una oficina para el equipo de nutrición.

En la planta alta están las áreas para el personal, comedor con cocineta, terraza, oficina para coordinar el mantenimiento preventivo y atender cualquier reparación.