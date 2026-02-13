Nuevo León encabeza lista nacional de empleo en tres sectores

Nuevo León contabilizó un total de 661,466 trabajadores afiliados en manufactura, superando al Estado de México y Jalisco

Nuevo León se posicionó como primer lugar nacional en generación de empleo en los sectores de manufactura, construcción y servicios, según anunció la Secretaría del Trabajo.

Según las cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el sector de servicios registró 6,474 empleos generados en enero. Mientras que en construcción se 6,539 nuevos empleos en el pasado mes.

En tanto, el sector manufacturero, Nuevo León ocupó el primer lugar con 6,051 empleos generados en este año.

“Sin duda, estos son resultados que reflejan la fortaleza y profundidad de nuestro aparato productivo”, comentó la secretaria de Economía, Betsabé Rocha.

Contabilizan más de 660,000 trabajadores afiliados

Nuevo León contabilizó un total de 661,466 trabajadores afiliados en manufactura, lo que superó a los 578,026 del Estado de México y los 520,954 de Jalisco.

“Que más de 661 mil personas trabajen en manufactura en nuestro estado confirma que aquí se concentra el corazón industrial de México”, expresó la titular de la depedencia.

Con estas cifras, Nuevo León se convierte en referente nacional en empleo formal dentro de los principales sectores productivos del país.