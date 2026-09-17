Nuevo León en top de huachicol: suben tomas y litros asegurados

Datos de Pemex muestran que la entidad se encuentra en el séptimo lugar nacional de tomas clandestinas con 247 detectadas hasta el 31 de mayo

Las estadísticas de operativos contra la delincuencia ubican ya a Nuevo León como uno de los estados con mayores índices de robo de hidrocarburos en lo que va del 2026.

Datos de Pemex muestran que la entidad se encuentra en el séptimo lugar nacional de tomas clandestinas con 247 detectadas hasta el 31 de mayo, periodo del reporte más actualizado de la empresa del Estado mexicano.

En promedio representan 50 ordeñas al mes, mientras que el año pasado la media fue de 40 con 485 casos de ductos perforados por criminales. Así, las tomas contabilizadas durante estos primeros cinco meses son ya más de la mitad de todo el 2025.

Entre los recientes casos destacados se encuentra una ordeña a finales de febrero que provocó un derrame de hidrocarburo en la carretera que conecta a Doctor González con Cadereyta. La ubicación no es un caso aislado, pues este último municipio forma parte de los tres que encabezan la lista de hallazgos en 2026.

Con 81 incidencias, la estadística la lidera García, seguido de Santa Catarina con 53, y Cadereyta en tercer puesto con 31 “piquetes” a las tuberías de Pemex.

El fenómeno no se limita a las tomas, sino que también los litros de hidrocarburo asegurados dan muestra de la magnitud del huachicol en Nuevo León.

La cantidad incautada hasta agosto es 129% más alta que la del 2025 en su totalidad, pues pasó de 3 millones 111 mil 908 litros a 7 millones 135 mil 359, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como de la Fiscalía General de la República.

Megaoperativos que han resultado en el desmantelamiento de sitios de contrabando han sido una constante a lo largo del año.

El más grande reportado ocurrió en el municipio de Guadalupe, cuando autoridades federales localizaron tras un cateo en un predio 2.2 millones de huachicol almacenados dentro de pipas y tanques.