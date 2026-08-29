Nuevo León digitaliza cuatro de las actas más solicitadas

El Registro Civil habilitó la expedición de copias certificadas electrónicas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción

Obtener un acta del Registro Civil en Nuevo León ya no requerirá acudir a una oficialía ni hacer largas filas, pues el Gobierno estatal anunció la digitalización de cuatro de los documentos más solicitados: nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

El director general del Registro Civil, Abelardo García González, explicó que los documentos podrán solicitarse completamente en línea desde un celular o computadora, las 24 horas del día, con la intención de reducir traslados y agilizar uno de los trámites que más realiza la ciudadanía.

Para solicitar un acta, los usuarios deberán ingresar a la plataforma digital, utilizar su CURP o proporcionar los datos personales requeridos para localizar el registro, validar la información y posteriormente realizar el pago. El costo durante 2026 será de 70 pesos por copia certificada.

La dependencia destacó que las actas electrónicas cuentan con plena validez oficial y mecanismos de seguridad para proteger la información.

García González subrayó que digitalizar el servicio no significa reducir sus medidas de seguridad. “Hacerlo más fácil no significa hacerlo menos seguro. La intención es tener las dos cosas: facilidad para la gente y certeza en el documento.”

La medida busca facilitar un servicio que representa una parte importante de la actividad del Registro Civil. Cada año se expiden alrededor de un millón 700 mil copias certificadas y las actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción concentran aproximadamente el 80 por ciento de los trámites y servicios que realiza la dependencia.

Actualmente, alrededor de 70 mil copias certificadas ya son expedidas en línea cada año, mientras que las actas de nacimiento son las más solicitadas, al representar cerca del 70 por ciento de las copias emitidas.

El Gobierno estatal aclaró que la digitalización no sustituirá la atención presencial. Las 122 oficialías del Registro Civil continuarán operando, además de ocho cajeros automáticos para la expedición de documentos en distintos municipios.

La intención, señalaron las autoridades, es que cada ciudadano pueda elegir entre realizar el trámite presencialmente o resolverlo desde cualquier lugar a través de Internet.